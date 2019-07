Beköszöntött az online piacterek kora

Három és félezer eladó kínálja közel 1,6 millió termékét Magyarország legnagyobb piacterén, az eMAG Marketplace-en. A kínálat meg is találja keresletét, hiszen a piactéren vásárlók csak tavaly több, mint 730 ezer rendelést adtak le, összesen 8,5 milliárdos forgalmat generálva. A legkeresettebb termékek itt is a kütyük, otthon és barkács, háztartási gépek és játékok, de Marketplace egyéb kategóriákban is várja a kereskedni vágyókat.

Az online piactér üzleti modellje

A piactér ereje a legelső, ókori piacok óta ugyanabban rejlik: közös platformot teremt a vevők és a több ezer eladó között. A látogatók így akár több ezer, sok esetben egymással versenyző eladó termékéből választhatnak – ahol az ár mellett az eladó szolgáltatási szintje is kiemelten fontos szerepet kap – míg az eladók árucikkeit akár több százezer vevő láthatja. A régió négy meghatározó piacán egyedüli szereplőként van jelen ezzel a modellel az eMAG Marketplace.

A hazai oldal öt évvel ezelőtti indulása óta megtízszereződött az értékesítő partnerek száma, ami jól példázza, hogy egyre több kereskedő ismeri fel az előnyeit. A Marketplace lehetőséget nyújt a hazai kis és közép vállalkozások számára kockázat és induló költségek nélkül elérni közel másfél millió potenciális vásárlót. Ugyanazon a felületen láthatjuk az eMAG által forgalmazott és a Marketplace eladóinak termékeit, még ha a kosár tartalmának kifizetése után külön is válik a rendelések által bejárt út.

A régió legnagyobb online szereplője

Az eMAG piactere Magyarországon kívül Romániában, Lengyelországban és Bulgáriában érhető el. Az elérhetőség az eladók esetében határokon átívelő értékesítési lehetőséget, a vevők számára nemzetközi termékkínálatot jelent. Az eMAG online piacterét nézve a romániai piac a legnagyobb: 17 500 eladó több, mint 6,3 millió terméket kínál. A másik két, jelentősen népesebb piaccal összevetve viszont Magyarország elől jár a kínálat tekintetében: másfélszer annyi áru forog az oldalon, mint Bulgária vagy Lengyelország piacterein. Magyarország más tekintetben is megelőzi régiós társait: itthon 3600 eladó 1,6 millió termékét, Lengyelországban 3400 eladó, 1 millió termékét, míg Bulgáriában 3700 eladó szintén ugyanennyi termékét vásárolhatják meg a vevők.





Népszerű termékkategóriák és sikersztorik

Az online piacterek nem csak a hazai és nemzetközi piacokhoz nyitják meg az utat, de a vásárlói keresési adatokhoz és így a legígéretesebb üzleti lehetőségekhez is hozzáférést nyújtanak. Az eMAG Marketplace-en a legnagyobb érdeklődést a mobiltelefonok, a háztartási gépek, a laptopok és újabban a pelenkák váltják ki, ezekre a kulcsszavakra indítják a felhasználók a legtöbb keresést. „Van olyan magyar marketplace partnerünk, aki egészen kicsiben indult, alacsony termékszámmal, de mára több mint 70 termékkategóriában kínál termékeket a háztartási kisgépektől, a gyerekjátékokon át egészen az ágyneműkig. 2015-ben csatlakoztak a hálózathoz, 2017-ben összesen 60 milliós értékben rendeltek a vásárlók tőlük, majd 2018-ban ennek négyszeresével, 250 millió forint értékű termékeladással zárták az évet.” – mesélt az oldalban rejlő lehetőségekről Dimitris Sideridis és Papp Máté, az eMAG Marketplace magyarországi vezetői.

