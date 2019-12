Befejeződött a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakaszának lefektetése

Befejeződött a Török Áramlat nevű gázvezeték szerbiai szakaszának lefektetése – közölte Dusan Bajatovic, a Szerbiai Gázművek igazgatója szerdán a szerbiai közszolgálati televízióban.

A nyugat-balkáni országon áthaladó 43 kilométeres gázvezeték a bolgár határtól a magyar határig húzódik, ahhoz azonban, hogy használni lehessen, még ki kell építeni a szükséges mérőállomásokat és három csomópontot.

A tervek szerint Bulgária és Magyarország 2020 végéig fejezi be a vezeték rá eső részének lefektetését.

A Török Áramlat Európába irányuló második szakasza évente 15,75 milliárd köbméter gázt szállít majd. Ebből 3,5 milliárd köbméter Bulgáriát, 2,5 milliárd Szerbiát, 6 milliárd pedig Magyarországot illeti meg. Mindezen felül 3,75 milliárd köbméter gázt Szlovákiába és Ausztriába szállítanak majd.

Dusan Bajatovic felhívta a figyelmet arra is, hogy az 550 millió köbméter gáz tárolására alkalmas udvarnoki (Banastski Dvor) gáztározó kapacitásának bővítése és a rendszerre kötése mellett tervben van egy új, egymilliárd köbméter gáz tárolására alkalmas tározó kiépítése is Szerbittabén.(MTI)