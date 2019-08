Bárki számára elérhető, modern biztonságtechnika, távoli megfigyelés

Olyan modern megfigyelési lehetőségek léteznek már, melyeket egyszerűbb felszerelni és beüzemelni, mint azt gondolná! Mindez bárki számára elérhető nagyon kedvező áron!

Egyetlen IP kamerával távfelügyelet?

Az IP kamera azért remek választás, mert akár egyetlen 15-20.000 Ft-os kamerával is megvalósulhat a távfelügyelet, minden további eszköz nélkül!

Egyszerűen bontsa ki a tőlünk kapott csomagot, és az IP kamerát szerelje fel a falra a kívánt helyre. Egyetlen FTP kábellel vigye el a csőkamerához az internetet, melyen keresztül az IP kamera az áramot is megkapja! Az IP kamerák önmagukban is működő képesek, rá tudnak csatlakozni az internetre, melynek képét az IP kamerához adott telefonos mobil applikáció vagy számítógépes szoftver segítségével bárhonnan a világon meg tudja nézni!

– IP, azaz internetre közvetlenül is csatlakoztatható

– Professzionális kültéri IP kamera, rendkívüli képminőség

– Színes, valódi 2 MP Full HD kamera felbontás

– Arc/rendszám akár 16-20 m-ről is azonosítható

– Sötétben az IR LED-ekkel akár 30 m-re is elláthat

– Kültéri-beltéri, éjjel is kiváló képet rögzít

– Számítógépről, okostelefonról, tabletről bárhonnan megfigyelhető

– Okostelefonos ingyenes APP és távfelügyeleti rögzítő szoftver

– Német CLOUD (felhő) szolgáltatás, 25 fps, H.265+

– 3 év garancia!



Több IP kamerára lenne szüksége?

Amennyiben több IP kamerára van szüksége, és az IP kamera képére nem csak rá szeretne pillantani, hanem folyamatosan felügyelné, rögzítené is a felvételt, szüksége lesz egy NVR rögzítő egységre is!

Az NVR rögzítő egység összegyűjti a tetszőleges számú IP kamera képét, valamint maga az NVR egység csatlakozik csak az internetre, nem külön minden IP kamera egyesével! Ez egyrészt jóval egyszerűbb kezelést tesz lehetővé, másrész rengeteg plusz beállítási lehetőség, pl. riasztás, rögzítés, visszakeresés válik elérhetővé. A Hyundai NVR egységekbe lehet vásárolni tetszőleges méretű merevlemezt (HDD adattárolót), melyre tetszőlegesen be lehet állítani hány napot, milyen minőségben rögzítse az egység a Full HD kamera felvételeit.

Sajnos nincs internet a helyszínen! – Szükséges ez egyáltalán Önnek?



Maga az a tudat, hogy egy terület kültéri IP kamerákkal megfigyelt, elrettenti a betörőket, meggátolja a lopásokat, lazsálásokat! Hiszen ott van fent a csőkamera, figyelnek! Viszont nem biztos, hogy valóban szükséges a távoli megfigyelés is.

Tetszőleges számú kültéri IP kamerát fel kell helyezni, melyeket egy jól elzárt NVR egységbe kell bekötni. Fontos, hogy az NVR fűtött beltérbe kerüljön, akár egy irodába, egy mérlegházba, vagy raktárba egy zárható lemezszekrénybe. A helyszínen történik a rögzítés és az adattárolás is. Lopás, betörés esetén a kültéri IP kamera felvételei rendelkezésre állnak, valamint az elrettentés és megelőzés is biztosított, hisz a területen mindenhol ott vannak a kültéri IP kamerák!

Amennyiben a távoli megfigyelés is cél, akkor szükséges az internet! Ha viszont nincs fix kábeles, nagy sávszélességű internet, erre is van megoldás. Egy 4 G-os mobil router segítségével és egy korlátlan adatforgalmas SIM kártyával máris bárhova lehet internetet varázsolni! Ezt a megoldást felhasználástól függően max 4-8 IP kamerához ajánljuk, továbbá csak a Full HD kamerákra való ránézésekhez, nem a folyamatos megfigyeléshez ! Ugyanis mindegy, hogy már 3 G-4 G hálózata van a Vodafone/Telenor/T-Com-nak, a garantált feltöltési sebesség mobil interneten eléggé lassú. IP kamera képének a megtekintésére tökéletes, de folyamatos megfigyelésre, főleg Full HD minőségben nem ajánljuk!

Milyen riasztási lehetőségek vannak, és hogy történik a rögzítés?

A Full HD kamera felvételének a rögzítését célszerű a helyszínen a korábban részletezett NVR rögzítő egységben elvégezni. Lehetőség van interneten keresztül alacsonyabb minőségben a távoli rögzítésre is, itt viszont egy olyan számítógépre van szükség, mely folyamatosan be van kapcsolva és az internetre csatlakozik! Ebben az esetben viszont igen nagy adatmennyiséggel kell számolni, még alacsonyabb felbontásokban is! Természetesen ha az IP kamera és a távoli számítógép is vezetékes, fix internettel rendelkezik, az adatmennyiség nem akadály.

A csőkamerán beállítható a folyamatos felvétel üzemmód, illetve az is, hogy csak riasztási esemény esetén kezdjen el a csőkamera rögzíteni. Ezzel jelentős mennyiségű internetes adatforgalom, és helyi rögzítésnél adat tárhely spórolható meg!

Riasztási esemény lehet: videó jel hiba, mozgásérzékelés (képtartalom változás), szabotázs, abnormális jel, illegális belépés (login), hálózati jelvesztés, IP hiba, SD kártya hiba.

Hogyan történik a beszerelés, beüzemelés? Kapok segítséget az IP kamera telepítéséhez?

Az IP kamera telepítés maga egy elég egyszerű feladat. A kültéri IP kamerát fel kell szerelni a falra, majd ezt követően FTP kábelen keresztül kell az internetet elvinni a Full HD kamerához. Nagy távolságok áthidalására is több megoldás létezik. Mind vezetékes jelerősítő, mind rádiós átjátszás formájában.

Minden egyes csőkamera telepítését követően az IP kamerákat a használati útmutató alapján aktiválni kell és beállítani az egyedi igényeinek megfelelően. Továbbá a mobiltelefonra le kell tölteni egy applikációt, ahol meg kell adni az IP kamera azonosítóját, hogy lássa az applikáció a kamerát. Számítógépen egy internet böngésző (pl. Mozilla Firefox, Google Chrome) ablakába kell beírni a szóban forgó Full HD kamera elérési útvonalát, és máris lehet nézni a kültéri IP kamera képeit. Az IP kamera telepítés ezért önmagában egy nagyon egyszerű, bárki számára könnyen kivitelezhető feladat, aki kicsit is otthon van az informatika világában.

Bővebben a Hyundai IP kamerákról, NVR rögzítőkről itt olvashat!

Kérdései esetén ne féljen felvenni a kapcsolatot velünk! Termék szakértő kollégáink készséggel a rendelkezésére állnak, elmagyarázzák a rendszer működését, segítenek a választásban, vagy akár az IP kamera telepítésben is!

