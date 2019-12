Bárki ingyen kiadhatja e-könyvét az Underground Kiadó év végi akciója keretében

Még mindig az Egyesült Államokban a legnagyobb az e-könyvek értékesítési aránya, hiszen a teljes könyvpiac forgalmának több mint ötödét a digitális kiadványok adják. Az EU átlag ebben a tekintetben 6-7% körül mozog, míg Magyarország jelentős lemaradást mutat, hiszen itthon csupán a teljes könyvpiac forgalmának 1-2%-át jelenti az e-könyvek értékesítéséből származó árbevétel. Az e-könyv kiadás népszerűsítése érdekében az Underground Kiadó év végi akciót hirdetett, melynek keretében a honlapjára december 25-30. között feltöltött kéziratokat ingyenesen adja ki e-könyvként.

A környező országokhoz képest Magyarországon adják ki a legtöbb könyvet (10-15 ezer címet évente), azonban a teljes könyvpiacon belül az e-könyvek értékesítésének aránya az EU átlagához képest is viszonylag alacsony, mindössze 1-2%. Ez a lemaradás részben a szerzőkön is múlik, pedig az e-könyvek nemcsak az olvasóknak jelentenek kényelmes megoldást, hanem maguknak az íróknak is.

Ezen a gyakorlaton próbál most változtatni az Underground Kiadó, mely hatnapos év végi akciója keretében minden, 2019. december 25-30. között, a honlapjára feltöltött kéziratot ingyenesen kiad e-könyv formátumban.





„Szeretnénk bátorítani a magyar szerzőket, írótársadalmat, hogy ismerjék meg és használják az elektronikus könyvkiadás lehetőségét, hiszen a könyveket digitális formátumban a legegyszerűbb terjeszteni akár nemzetközi szinten is, és így kerülhetnek be legkönnyebben a könyvkereskedelmi piac legnagyobb hazai szereplőinek kínálatába is. Az Underground Kiadó sajátja, hogy egyedülálló szabadságot biztosít a szerzőknek, kontroll és korlátozás nélkül adjuk ki a hozzánk forduló írók könyveit” – hívta fel a figyelmet Alcser Norbert, az Underground Kiadó ügyvezetője.

Az Underground Kiadó gondozásában eddig már több mint 1.400 könyv jelent meg, melyek közül az egyik legnagyobb sikert a magyar futballszurkolók 2016-os franciaországi EB élményeit feldolgozó, Az utolsó szék című mű érte el. Szintén nagy népszerűségnek örvend az internetről és IT-biztonságról szóló rendhagyó mesekönyv, a Frici, Fülöp és hackerek is, illetve az Underground adta ki a szintén jelentős sikereket elérő, Tarr Béla 60. születésnapjára készült, és a rendező munkássága előtt tisztelgő Tarr 60 című könyvet is.