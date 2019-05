Bárhova felállítható napelemes kamera rendszer

Szeretne távolról megfigyelni olyan területeteket, ahol se áramforrás, se internet nem áll rendelkezésre?

Létezik egy olyan napelemes rendszer, melynek az alapja egy SD kártyás GSM kamera és működése nagyon egyszerű, mert tetszőleges helyre csak le kell telepíteni ezt a napelemes megfigyelő állomást! A napelem az akkumulátort tölti, ami ellátja szükséges árammal a GSM kamerát. Beállítható mozgásérzékelés és riasztások is, valamint a felvételek a helyszínen egy SD kártyára is rögzíthetőek.

Ha a GSM kamerába bármely telefon szolgáltató adatforgalmas SIM kártyáját (célszerű korlátlan adatforgalmút választani) belehelyezi, máris megvalósul a távfelügyelet, hiszen a GSM kamera képet mobiltelefonon, vagy számítógépen keresztül bárhonnan nézheti. Sőt, amennyiben a kiválasztott GSM kamera típusa támogatja, távolról forgathatja is, vagy rá is közelíthet dolgokra. A felvételek távoli mentése pedig – a csomag részét képező szoftveren keresztül bármilyen internetre csatlakozó – akár irodai számítógépre is történhet!

Nehezen tudta eddig megvédeni az értékeit, felügyelni az embereit?

Mivel a napelemes megfigyelő állomást bárhova letelepítheti, megoldódnak az olyan problémák, hogy egyes területek – mivel nem volt a helyszínen áramforrás vagy vezetékes internet -, nem voltak védettek! Egy raktárépületet, állattartó telepet is könnyedén megfigyelhet. Nem kell aggódnia, hogy ellopják az állatait, vagy terményét! Bármikor bárhonnan ránézhet az SD kártyás GSM kamera élőképekre. Akár egy mobiltelefon segítségével is könnyedén megfigyelheti a telephelyén átmenő forgalmat, vagy a munkások mozgását.





Ne hagyja, hogy eltulajdonítsák amiért Ön dolgozott meg!

A napelemes megfigyelő állomással könnyedén megvédheti jogos tulajdonát! Már maga a felszerelt akkumulátoros biztonsági kamera is meggátolja a legtöbb lopást, hisz nem éri meg onnan lopni, ahol a tolvajról felvétel készül. Így az SD kártyás GSM kamera már önmagában is védelmet biztosít!

A napelemes megfigyelő állomás legnagyobb előnye viszont a távoli elérhetőség! Bármikor, bárhonnan ránézhet a GSM kamera élő képekre. Akár egy mobiltelefonon, tableten vagy számítógépen keresztül. Telefonjára különféle eseményekre (pl.: mozgásérzékelés) riasztásokat is kérhet! A felvételeket Full HD minőségben az SD kártyás GSM kamerában egy mikro SD kártyán tárolni lehet. Lehetőség van a távoli rögzítésre is, pl. egy irodai számítógépen, mely folyamatosan be van kapcsolva és az internetre kapcsolódik! Így betörés, behatolás esetén a felvételek alapján a tettesek könnyen azonosíthatók és felelősségre vonhatók!

Hogy történik a beszerelés, beüzemelés? Kapok segítséget?



Az Agrogazda telepítő csapata készségesen felszereli, ha kell, kábelezi, beállítja és elmagyarázza a rendszer működését. Viszont a napelemes megfigyelő állomás telepítése egy elég egyszerű feladat, melyet bárki el tud végezni!

Összesen 3 fő komponens elhelyezését kell megoldania. GSM kamera, napelem panel és egy akkumulátor, melyet zárt lemezszekrény dobozzal együtt szállítunk, hogy megvédjük az időjárástól. Ha mindhárom egységet egy helyre, pl. egy magas póznára vagy a raktárépület falára szereli fel, elég egyszerű dolga lesz. Továbbá mivel a napelemes megfigyelő állomás nem igényel semmilyen egyéb vezetéket, így tetszőlegesen a jövőben bármikor áthelyezheti azt másik helyre.

Telepítést követően a mobiltelefonjára le kell tölteni egy applikációt, amibe meg kell adni a 4G-s GSM kamera azonosítóját, hogy lássa az applikáció a kamerát. Számítógépen pedig a csomag részét képező PC szoftverbe kell beírni a szóban forgó kamera elérési útvonalát, és máris lehet nézni a 4G kamera képeit, akár 64 db-ot egyszerre. Ennyire egyszerű!

Ha szeretné értékeit biztonságban tudni, nem kell tovább aggódnia, hisz a zsebében lévő mobiltelefonon keresztül is azonnal értesülhet minden eseményről! Megelőzheti a lopásokat, szemmel tarthatja a területét bárhonnan a világon!

Bővebben a napelemes megfigyelő állomásról, az SD kártyás GSM kamera rendszerekről itt olvashat!

Ha tetszett a szakcikkünk, a jövőben se maradjon le a mezőgazdasági újdonságokról! Értesüljön már első kézből, még hamarabb! Iratkozz fel most ingyenes szakmai levelező listánkra! Kattintson ide a részletekért!