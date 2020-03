Bankszövetség: a magyar bankrendszer járvány idején is stabil

A magyar bankrendszernek magas a tőkeellátottsága, stabilan működik, a járvány korábbi szakaszában a lakosság részéről jelentkező nagyobb készpénzigényt is tudta kezelni – mondta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.

Hozzátette: két hete, körülbelül amikor a tartós élelmiszereket vásárolták fel az emberek, a készpénzfelvétel is a szokásos mennyiség mintegy háromszorosára nőtt, de nem volt fennakadás. Egyébként Magyarországon minden bankbetét 100 ezer euróig, azaz, mintegy 35 millió forintig biztosítva van.

A szakember költségvetés készítését javasolta azoknak a családoknak, ahol jövedelemkiesést okozott a járvány, hogy a megmaradt pénzt minél jobban be tudják osztani. De akiknek nem okozott veszteséget a járvány, azoknak is takarékosságot javasolt Kovács Levente. Mint mondta, aki teheti, annak általában érdemes jövedelme 10 százalékát félretenni.

A cégvezetők figyelmét arra hívta fel a szakember, hogy minden vállalat felelős a munkatársakért, manapság pedig különösen értékes a munkahely megmentése.



Etikátlan lenne, hogy a járvány elmúltával, a gazdasági helyreállítás időszakában azok a cégek álljanak sorba állami segítségért, akik saját munkavállalóiknak nem segítettek a nehéz időkben. Aki hűséges a vállalatához, azt a vállalatnak is segítenie kell – vélekedett a bankszövetség főtitkára.A PIN-kód nélküli bankkártyás fizetés limitjének ötezerről tizenötezer forintra emeléséről szólva Kovács Levente elmondta: folyamatos a rendszerek átállítása, április 15-re mindenütt így fognak működni a terminálok.A bankszövetség főtitkára hozzátette: bár a pénzintézetek dolgozói között is vannak családanyák, és olyanok is, akik karanténba kerültek, az összesen 1956 magyarországi bankfiók és kirendeltség közül csupán 96 nem tudott kinyitni az utóbbi napokban. A nyitva tartás rövidítését azonban érdemes megfontolni, hiszen már alig vannak ügyfelek a bankfiókokban – jegyezte meg.(MTI)