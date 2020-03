Bankszövetség: a bankfiókok a következő időszakban rövidített nyitvatartással várják ügyfeleiket

A kijárási korlátozás alatt a Magyar Bankszövetség azt javasolja tagjainak, hogy fiókjaikban és kirendeltségeiken az ügyfélfogadási napokon délután 15 óráig fogadják ügyfeleiket, a szövetség a korábbiaknál rövidebb nyitvatartás bevezetését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatásával összhangban fogalmazta meg – közölte a Magyar Bankszövetség pénteken az MTI-vel.

A szövetség ezen felül azt kérte tagjaitól, hogy nyitvatartásuk változásáról értesítsék az ügyfeleket is.

Az MNB pénteken az MTI-nek eljutatott közleményében kiemelte, a koronavírus miatti veszélyhelyzetben is elvárja valamennyi magyarországi pénzügyi intézménytől (hitelintézetektől, tőkepiaci, biztosítási és pénzügyi piac szereplőitől), hogy összhangban a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelettel, március 28-ától is tartsák nyitva fiókjaikat, biztosítsanak lehetőséget az ügyfelek személyes ügyintézésre.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy mivel az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a személyes ügyintézés iránti igény, ezért a jegybank szerint elfogadható megoldás, ha egy-egy pénzügyi intézmény az eddiginél rövidebb nyitvatartási időszakot (például ügyfélkiszolgálási napokon 15.00 órakor történő fiókzárást) határoz meg egyes fiókjainál. Ezen felül arra is van lehetőségük, hogy korcsoportonként más időpontot jelölnek meg az ügyfeleiknek a személyes ügyintézésre. Jelentős számú ügyfélpanasz esetén azonban az adott intézményeknek vissza kell térni a megszokott nyitvatartáshoz – olvasható az MNB közleményében.



A személyes ügyfélfogadás idejéről, és annak megváltozásáról a pénzügyi intézményeknek tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket kommunikációs csatornáikon.Közölték, ha egy bankfiókban esetleg korlátozott nyitvatartás lép életbe vagy az időlegesen bezár, akkor fokozottan kell arra figyelni, hogy biztosítsák a környékbeli ATM-hálózatban a megfelelő készpénzmennyiséget.Az MNB változatlanul szorgalmazza, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban vegyék igénybe a személyes ügyintézés helyett az egyszerű, kényelmes, gyors és számos éjjel-nappal elérhető szolgáltatást nyújtó elektronikus csatornákat pénzügyeik intézésére.(MTI)