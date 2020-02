Bankmonitor.hu: mÃ¡rciustÃ³l drÃ¡gulnak a vÃ¡ltozÃ³ kamatÃº lakÃ¡shitelek

Február 26-án 0,75 százalékra emelkedett a 12 havi BUBOR, ami sok százezer lakáshiteles havi törlesztőjét emelheti meg 1-2 ezer forinttal, mivel a változó kamatozású hitelek kamatának megállapításakor gyakran ezt tekintik referenciának – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.hu.

A szakportál közleményében ismerteti: a februárban folyósított 1 éves kamatperiódusú lakáshitelekre érvényes 12 havi BUBOR értéke 0,37 százalék volt, ami egy 20 évre felvett, 10 millió forint összegű kölcsön esetében körülbelül 54 500 forintos induló havi törlesztőrészletet eredményezett. Márciustól egy ugyanilyen új hitelnek csaknem 2000 forinttal magasabb lesz a havi törlesztője, ami a teljes visszafizetést tekintve több mint 450 000 forintos drágulást jelent.



A referenciakamat változása a jelenleg változó kamatozású hitellel rendelkezőket is érinti. Például egy 2018 márciusában felvett 10 millió forintos, 1 éves kamatperiódusú, 20 év futamidejű lakáshitel legkedvezőbb induló havi törlesztője 51 500 forint volt, ami 2019 márciusában az akkori kamatemelkedés miatt 53 400 forintra emelkedett, a mostani hatására pedig akár 54 500 forint fölé is mehet. A két kamatemelkedés a teljes visszafizetésben akár 663 000 forintos drágulást is eredményezhet – írják.(MTI)