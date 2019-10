Banai Péter Benő: az uniós átlag fölötti gazdasági növekedés vonzó befektetési célponttá teszi Magyarországot és Budapestet

A magyar gazdaság uniós átlag feletti növekedésnek, a kiszámítható gazdaságpolitikának, a csökkenő adóterheknek köszönhetően Magyarország és azon belül kiemelten Budapest a következő években is vonzó befektetési célpont lesz – tájékoztatta Banai Péter Benő az MTI-t.

A Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára kiemelte: a magyar gazdaság a második negyedévben 5,2 százalékkal nőtt, amellyel második helyen áll az uniós tagországok rangsorában.

Ezt a hazai és nemzetközi elemzők is egyre inkább elismerik, kedvező irányba módosítva a Magyarországra vonatkozó gazdasági prognózisokat. 2010-hez képest így már közel 30 százalékkal növekedett a magyar gazdaság, a bővülés dinamikája pedig stabil alapokon nyugszik. Az elért eredmények megvédéséhez az eddigi munkát folytatni kell – tette hozzá.

Az Országgyűlésnek benyújtott tavalyi zárszámadásból nemcsak az derül ki, hogy az adócsökkentések és adókedvezmények több százmilliárd forintot hagytak a gyermekes családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál, hanem az is, hogy az öt százalék feletti gazdasági növekedésnek köszönhetően a tervezettnél alacsonyabb, 2,3 százalék lett a költségvetés hiánya, miközben az államadósság mutatója 70,2 százalékra mérséklődött. Ez jelentősen, 2,7 százalékponttal kisebb az előző évhez képest – idézte fel Banai Péter Benő.

Hozzátette: az idei év eddigi adatai is bíztatóak. A foglalkoztattak létszáma tartósan meghaladja a 4,5 milliót, 10 százalék felett emelkednek a keresetek, az első félévi, öt százaléknál nagyobb gazdasági bővüléssel pedig Magyarország az uniós tagállamok rangsorában a második helyen szerepel, azok átlagát közel négyszeres mértékben meghaladva. Az első félévben az adósságráta 68,2 százalékra csökkent, míg a költségvetés helyzete stabil, a hiány a bővülő családtámogatások és végrehajtott adócsökkentések mellett is év végére az 1,8 százalékos szintet érheti el. Mindezekből az látszik, hogy kiszámítható gazdasági környezet biztosítja a növekedéshez szükséges feltételeket.



A fentiek alapján nem meglepő, hogy a különféle hazai és nemzetközi előrejelzésekben sorra kedvező irányba módosulnak a növekedési várakozások, ez a szaktárca szerint a lassuló világgazdasági környezetben is a tervezettnél magasabb, 4,6 százalék lehet – hangsúlyozta Banai Péter Benő. Tavasszal a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings hitelminősítők már a befektetésre ajánlott kategórián belül is egy szinttel, stabil kilátással javították besorolásukat, míg a World Economic Forum (WEF) legfrissebb versenyképességi rangsorában szintén előrébb tudott lépni Magyarország – emelte ki az államtitkár.Banai Péter Benő rámutatott: a gazdaságpolitikai lépések meghatározásakor tekintettel kell lenni a bizonytalanságokkal, kihívásokkal jellemezhető európai és világgazdasági környezetre. Ezért az elért eredmények megvédéséhez és az uniós átlagot a jövőben szintén legalább két százalékponttal meghaladó gazdasági bővülés fenntartásához a Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedései és a versenyképességi program elemei jelenthetnek garanciát.(MTI)