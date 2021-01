BAMOSZ: új csúcsra ért a befektetési alapokban kezelt vagyon

A befektetési alapokban kezelt vagyon decemberben 3 százalékkal, 203 milliárd forinttal nőtt; a hónap végén a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) tagjai 6893 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban, ami új csúcs – közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint tavaly az év egészében 6,6 százalékkal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon.

Decemberben az ingatlanalapokba 30,7 milliárd forint tőke áramlott be, ami a legmagasabb érték a kategóriák között, egyben éves csúcs is a kategória esetében. A hozamok sem maradtak el, így a nettó eszközérték 2,2 százalékkal nőtt.

Az ingatlanalapokat is megtépázta a koronavírus, de ez csak átmeneti volt, a stabil és kiszámíthatónak tekinthető hozam gyorsan visszahozta a befektetőket – fogalmazott közleményében a BAMOSZ. Éves szinten a vagyongyarapodás 7,8 százalékos.

A pénzpiaci alapokba 1,6 milliárd forintnyi tőke áramlott tavaly az utolsó hónapban, ami a BAMOSZ szerint nem jelentéktelen a kategória méretéhez képest. A hozamok nem nőttek, de így is 2,2 százalékos volt a vagyongyarapodás. Éves szinten azonban jelentős, 30,3 százalékos volt a vagyonvesztés a pénzpiaci alapoknál, a 2019-ben hatályba lépett új uniós szabályozás hatása, illetve a hozamok elmaradása miatt. A 2016-ban még 1000 milliárd feletti vagyonnal rendelkező kategória mára 53,4 milliárdra apadt, és ezzel a legkisebb a sorban – jelezte a szövetség.

A kötvényalapoknál kisebb tőkebeáramlás történt, ami meghaladta az egymilliárd forintot. A hosszú és szabad futamidejű kötvényalapokba 3, illetve 0,4 milliárd forint tőke áramlott be, míg a rövid futamidejű kötvényalaptól csaknem 2,4 milliárd forint áramlott ki. A kötvényalapok vagyona 1,5 százalékkal nőtt decemberben, éves szinten pedig 11,1 százalékkal, meghaladva ezzel az 1500 milliárd forintot.



A vegyes alapoknál is tőkebeáramlás volt decemberben, a 28,3 milliárd forint a második legmagasabb érték a kategóriák között, és éves maximum a kategória esetében. A hozamok is kedvezően alakultak, így a vegyes alapok vagyona 4,1 százalékkal nőtt az év utolsó hónapjában. Éves szinten a vegyes alapok 11,8 százalékkal nőttek, a csaknem 1330 milliárd forintos vagyonnal a kategória a harmadik a sorban.A részvényalapokba 13,4 milliárd forint tőke áramlott, ehhez hozzájárult a két, decemberben indult részvényalap is. A növekedést tovább segítette az általános pozitív tőzsdei hangulat. A részvényalapok vagyona 8,4 százalékkal lett több. Éves szinten 32,6 százalékos volt a növekedés, ez a legmagasabb a kategóriák között.A tőkevédett alapok esetében 8,5 milliárd forint tőke áramlott ki az év utolsó hónapjában, a vagyon 11,2 százalékkal csökkent. A tőkekiáramlás már másfél éves tendencia a tőkevédett alapok esetében. Éves szinten 42,1 százalékkal csökkent a vagyon, ami a legkedvezőtlenebb érték. A tőkevédett alapoknál a zártvégű alapok lejárnak, de nem bocsátanak ki újakat, ennek megfelelően csökken az állomány, a BAMOSZ szerint 2021-ben akár a legkisebb kategóriává is válhat.Az abszolút hozamú alapok esetében a tőkekiáramlás megközelítette a 6 milliárd forintot, a hozamok viszont kedvezően alakultak, így a kiáramlás okozta csökkenést sikerült megfordítani, 1,5 százalékos volt a növekedés decemberben. Éves szinten azonban 10,7 százalékkal csökkent az abszolút hozamú alapok vagyona; a nagy márciusi visszaesést, amit a koronavírus-járvány okozott, nem sikerült ledolgozni.A származtatott alapok esetében a tőkebeáramlás nem érte el a negyedmilliárd forintot, a hozamok sem voltak jelentősek, így a vagyon csak 0,8 százalékkal nőtt. Éves szinten 12,9 százalékos csökkenés következett be.Az árupiaci alapoknál 0,7 milliárd forint tőke áramlott ki, amin a hozamok nem tudtak javítani, így a vagyon 1,1 százalékkal lett kevesebb decemberben. Ezzel szemben éves szinten 10,6 százalékkal gyarapodott a vagyon, de a kategória még mindig nem jelentős, az összvagyonnak kevesebb mint 1 százalékát adja.Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba csaknem 29 milliárd forint tőke áramlott be. A hozamok is kedvezően alakultak, így a vagyon 6,6 százalékkal nőtt decemberben. Éves szinten 9,1 százalékkal gyarapodott a zártkörű alapokban kezelt vagyon, ami meghaladja az átlagot – közölte a BAMOSZ.A tájékoztatás szerint a BAMOSZ 25 tagja 10 ezer milliárd forint vagyont kezel, ezen belül mintegy 6900 milliárd forintot befektetési alapokban.(MTI)