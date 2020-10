BAMOSZ: szeptemberben kissé nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon

Szeptemberben a tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként 1,7 százalékkal, 109 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, a hónap végén a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) tagjai 6433 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

A tőkeáramlások eredője 66 milliárd forint volt szeptemberben, a legtöbb friss tőke továbbra is a kötvény- és az ingatlanalapokba áramlott.

A legmagasabb tőkebeáramlást a kötvényalapoknál mutatták ki, ez meghaladta a 38,5 milliárd forintot. Ezen belül a rövid futamidejű hazai kötvényalapok jelentettek húzóerőt, ide közel 42 milliárd forint érkezett. A tőkeáramlások és a hozamok következtében a kötvényalapok vagyona 3,5 százalékkal 1437 milliárd forintra nőtt.

A vegyes alapokba 4,6 milliárd forintnyi tőke áramlott. Egyedül a dinamikus vegyes alapoknál volt némi visszaváltás. Bár hozamot is könyvelhetett el a kategória, a vagyon összeségében csak 0,9 százalékkal nőtt, 1236 milliárd forintra.

A részvényalapokba 8 milliárd forint friss tőke érkezett, azonban az árfolyamok csökkenése miatt a hozamok kedvezőtlenül alakultak. Mindennek eredőjeként is emelkedett a részvényalapok vagyona, igaz mindössze 0,7 százalékkal, 480 milliárd forintra.

Az ingatlanalapok esetében másfél éve nem tapasztalt mértékű tőkebeáramlást történtszeptemberben, 23,8 milliárd forint értékben. A hozamok sem maradtak el, így a tőkeáramlás és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 2,2 százalékkal, 1575 milliárd forintra nőtt.

A pénzpiaci alapoknál 1 milliárd forintos tőkekiáramlás történt. A hozamok félig ledolgozták ezt, de így is 0,9 százalékos vagyonvesztés volt.

A tőkevédett alapok esetében a tőkemozgások eredője 5,6 milliárd forint csökkenés lett, ez két megszűnt alap számlájára írható. A vagyon nagysága ennek megfelelően 4,2 százalékkal 57,4 milliárd forintra csökkent, amely a legnagyobb vagyonvesztés a kategóriák között.



Az abszolút hozamú alapokból mintegy 5 milliárd forint tőke távozott. A hozamoknak azonban ezt a kiáramlás okozta csökkenést sikerült megfordítaniuk, így 0,3 százalékkal, 747 milliárd forintra nőtt a kategória vagyona.Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapoknál 4,2 milliárd forint tőkebevonás történt. A hozamok itt is kedvezően alakultak, így 2,2 százalékkal 588,4 milliárd forintra nőtt a vagyon szeptemberben.A BAMOSZ 25 tagja összesen közel 9400 milliárd forint vagyont kezel.(MTI)