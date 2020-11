BAMOSZ: októberben a befektetési alapokban kezelt vagyon elérte a vírus előtti szintet

Októberben 0,8 százalékkal, 52 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, a hónap végén a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ)tagjai összesen 6485 milliárd forintot kezeltek, amivel elérték a februári, azaz a vírus előtti szintet – közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

Az ingatlanalapokba 21,6 milliárd forint tőke áramlott be, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok sem maradtak el, így a nettó eszközérték 1,9 százalékkal 1605,5 milliárd forintra nőtt.

A kötvényalapokba 16,5 milliárd forintnyi tőke áramlott be, amely a második legmagasabb érték. Bár a hosszú- és szabad futamidejű kötvényalapoknál nulla közeli volt a változás, a rövid futamidejű kötvényalapokhoz közel 16 milliárd forint érkezett. A tőkeáramlásoknak és a hozamoknak köszönhetően a kötvényalapok vagyona 1,7 százalékkal 1461,6 milliárd forintra növekedett.

A részvényalapoknál 10 milliárd forintos tőkebeáramlás következett be, azonban az árfolyamok csökkenése miatt a hozamok kedvezőtlenül alakultak, a részvényalapok vagyona így 1 százalékkal 474,8 milliárd forintra visszaesett.

A vegyes alapoknál 4,6 milliárd forint volt a tőkebeáramlás mértéke. Egyedül a kiegyensúlyozott vegyes alapoknál volt közel 1 milliárdos visszaváltás, de a másik két alkategória esetében a vételek voltak túlsúlyban. A hozamok ezúttal nem alakultak kedvezően, így a kategória vagyona összeségében 0,2 százalékkal 1238,1 milliárd forintra nőtt októberben.

A tőkevédett alapoknál októberben nem volt tőkemozgás, a vagyon nagysága sem változott érdemben.

A pénzpiaci alapokból 1,8 milliárdnyi tőke áramlott ki, és miután a hozamok csak minimális növekedést mutattak, 2,9 százalékkal 55,7 milliárd forintra csökkent a vagyon mértéke.

Az abszolút hozamú alapokból októberben 3,3 milliárd forint tőke áramlott ki. A hozamoknak azonban ezt a kiáramlás okozta csökkenést sikerült megfordítaniuk, így a kategória eszközértéke 0,4 százalékkal 749,8 milliárdra nőtt.



A származtatott alapokba az előző hónapban 1,4 milliárd forint tőke áramlott be. A hozamok ezúttal nem járultak hozzá a növekedéshez, így a vagyon végül 0,1 százalékkal, 134,8 milliárd forintra emelkedett.Az árupiaci alapokból 0,7 milliárd forint tőke áramlott ki, de a hozamok nagymértékben segítették a növekedést, így a vagyon 2,4 százalékkal 61,7 milliárd forintra nőtt.Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 2,4 milliárd forint tőkekivonás volt tapasztalható. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így összeségében a vagyon mindössze 0,1 százalékkal 587,9 milliárd forintra csökkent a hónapban.A BAMOSZ 25 tagja összesen közel 9700 milliárd forint vagyont kezel.(MTI)