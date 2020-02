BAMOSZ: januÃ¡rban 1 szÃ¡zalÃ©kkal nÅ‘tt a befektetÃ©si alapokban kezelt vagyon

Januárban 1 százalékkal, 65 milliárd forinttal emelkedett a befektetési alapokban kezelt vagyon – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) az MTI-vel hétfőn.

A hónap végén a BAMOSZ-tagok együttesen 6529 milliárd forintot kezeltek.

Az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 64 milliárd forint volt. A kötvény, a vegyes és az abszolút hozamú alapok esetében következett be jelentős tőkebeáramlás.

A kötvényalapoknál a tőkebeáramlás megközelítette a 33 milliárd forintot. A rövid futamidejű kötvényalapokba 26,9 milliárd forint tőke érkezett, a hosszú futamidejűekbe pedig közel 6 milliárd forint. A hozamok és a tőkeáramlások eredőjeként a kötvényalapok vagyona 2,7 százalékkal, 1389,7 milliárd forintra emelkedett.

A vegyes alapokba 20,7 milliárd forint tőke áramlott be. Az óvatos vegyes alapok esetében a tőkebeáramlás 13,2 milliárd, míg a dinamikus vegyes alapok esetében 2,6 milliárd forint volt. Ezúttal a kiegyensúlyozott vegyes alapok esetében is pozitív volt az irány, közel 5 milliárd forint érkezett. A vegyes alapok vagyona 2,1 százalékkal nőtt januárban, és megközelítette az 1214,8 milliárd forintot.

A részvényalapokba 700 millió forint tőke érkezett, de az árfolyamok csökkenése miatt a hozamok kedvezőtlenül alakultak, így a részvényalapok vagyona 0,1 százalékkal, 457,1 milliárd forintra csökkent.

Az ingatlanalapok esetében gyakorlatilag nem volt tőkemozgás. Vagyonuk a hozamoknak köszönhetően emelkedett 0,8 százalékkal, 1562,1 milliárd forintra.



Az abszolút hozamú alapokba 12,9 milliárdnyi friss tőke érkezett. A hozamok azonban ezúttal nem alakultak kedvezően, így vagyonuk 0,7 százalékkal csökkent, és január végén 873,3 milliárd forintot tett ki.A tőkevédett alapokból kivontak 6,6 milliárd forintot, ami két lejárt alap számlájára írható. A hozamok nem tudták mérsékelni a tőkekivonást, így a vagyon 6 százalékkal, 107,6 milliárd forintra csökkent.A pénzpiaci alapok esetében ezúttal minimális, 150 millió forintos tőkekiáramlás volt tapasztalható, a vagyon így 0,2 százalékkal, 76,5 milliárd forintra csökkent.A származtatott alapok esetében januárban 2,5 milliárdnyi tőkebeáramlás volt. A hozamok sem maradtak el, így vagyonuk 3,2 százalékkal 147,3 milliárd forintra gyarapodott.Az árupiaci alapoknál mintegy 1,7 milliárdos tőkebeáramlásra került sor, a hozamokkal együtt vagyonuk 1,6 százalékkal, 55,8 milliárd forintra hízott.Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében januárban kisebb tőkekiáramlás következett be, vagyonuk 0,3 százalékkal csökkent, és január végén 603 milliárd forintot tett ki.(MTI)