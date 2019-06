Baktériumoknak ellenálló festéket fejlesztett a Mapei

Az egészségügyi létesítmények beltéri falfelületein alkalmazható festék tanúsított védelmet biztosít a baktériumok, penész és gombák ellen, kiválóan mosható, szennyeződésfelvétele alacsony és rendkívül tartós. Tulajdonságait tekintve maradéktalanul megfelel a szigorú higiéniai előírásoknak és szabványoknak.

A Mapecoat ACT 196 nevű festék véd a biológiai hatások széles spektrumával szemben, megakadályozza a baktériumok felhalmozódását és elszaporodását. Az Industrial Microbiological Services Ltd. által kiadott vizsgálati jelentés szerint ellenállónak bizonyult a legelterjedtebb baktériumtörzsekkel szemben.

BAKTÉRIUMÁLLÓSÁG (BAKTÉRIUMÁLLÓSÁG (IMSL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV) BAKTÉRIUMTÖRZS Mérési módszer Szabványos vizsgálat 24 órás áztatást követően Eredmény Staphylococcus aureus: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel Escherichia coli: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA): ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel Pseudomonas aeruginosa: ISO 22196 ≥ 99,9% ≥ 99,9% megfelel

A festék úgynevezett bioblock technológiát is tartalmaz, vagyis ellenáll a penésznek és a gombáknak is, így különösen alkalmas a nehezen tisztítható helyiségek védelmére is.

Különleges akrilgyanta vizes diszperziós bázisú összetétele ellenállóvá teszi tisztító-, és fertőtlenítőszereknek, erős vegyi anyagokkal végzett gyakori tisztítás mellett is. Tartósság és kopásállóság tekintetében messze felette áll a hagyományos festékeknek.

A kezelt felültet szennyeződésfelvétele alacsony, ami könnyen tisztíthatóvá teszi a felületeket és jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket. Ezen tulajdonságai alkalmassá teszik egészségügyi környezetben, kórházakban, rendelőintézetekben, iskolákban, óvodákban és rekreációs központokban falakon és mennyezeteken való széleskörű alkalmazását. A festék a Mapei színkártya 1002 féle színében kapható, azonban emellett lehetőség van egyéni igények szerinti színárnyalatok keverésére is.

A Mapecoat ACT 196 festék az EN 13300 szabvány osztályozási adatai mellett azoknak a vizsgálatoknak a jegyzőkönyveivel is rendelkezik, amelyeket az IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd.) a festett felület antibakteriális tulajdonságait maghatározó ISO 22196 szabvány szerint hajtott végre.