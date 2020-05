Babkonzervet vettünk zokni helyett

Az élelmiszerboltban 15%-kal többet, a ruházati boltban fele annyit vásároltunk, mint korábban. A spájzolás felét megspóroltuk máshol. A webáruházak a black friday-os formát közelítették.

Március 16-tól lépett be az a szabály, hogy az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyag-töltőállomás kivételével a boltba csak 15 óráig mehetett a vásárló. Március 28-tól pedig sok – mintegy 80 ezer – boltot már fel sem kereshetett.

2020 márciusában az élelmiszerboltokban 15%-kal, a webáruházakban másfélszer többet vásároltunk, az eladott árumennyiséget nézve. Tankolni 15%-kal kevesebbet tankoltunk.

De hát a teljes boltos piac 4,4%-kal nőtt, ami első pillantásra mutatós mutató, de voltak piacok, melyek megkezdték a mélyrepülést, élen a ruházati boltokkal. Márciusban 1.045 forintot hagytunk a boltokban, a korábbi 968 milliárd forinttal szemben. Ez 8%-kal több ugyan, a pénztárca vastagságát nézve, de hát volt infláció is.

Az élelmiszeres boltok összességét nézve a pénztárakban hagyott pénz összege 20%-kal ugrott meg márciusban, a hazacipelt árumennyiség pedig 13%-kal. A 7%-os különbség a drágulás átlagos üteme ezekben a boltokban.

Spájzoltunk és spóroltunk is

Először arról, hogy miből is spájzoltunk. Könnyen feltételezhető, ahogy amiből jelentősen megugrott a vásárlás, ott bizony a tartalékok felhalmozása volt a cél.

A statisztikában ugyanakkor más sorokban is lehet spájzolás, de a jellegzetes üzlettípusok alapján a következő kép rajzolódik ki:

2019 2020 2020/2019 élelmiszer 442 529 +87 illatszer 23 28 +5 gyógyszer 40 63 +23 összesen 505 620 +115 KSH, érték: milliárd forint, időszak: március, élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes, illatszer boltok és gyógyszertárak

És ahol nagyot spóroltunk, ott már a fele vissza is jött ezeken az ágakon a spájzolásnak:

2019 2020 2020/2019 ruházat 58 29 -29 üzemanyag 161 134 -27 összesen 219 163 -56 KSH, érték: milliárd forint, márciusi adatok

A statisztika szerint azért még egy sor más területen is bukdácsolt a piac, például a bútor-, műszaki cikkek vásárlása 5%-kal, a számítástechnikai és egyéb iparcikkeké 9%-kal csökkent a korábbi évhez képest, így még vagy 10 milliárd forintnyi további csökkenés összegereblyézhető. És az egyes árucsoportok átlagjai között is vannak még különbségek.

Webáruházak: nem kell hasra esni

Sorjáztak a hírek, hogy a vásárlók megrohanták a webáruházakat. Nem is bírták a kiszállítást az élelmiszeresek, de tegyük hozzá, hogy ez a piac az összes élelmiszer vásárláshoz képest azért csekélyke volt korábban, a szállítójárművek száma is persze. De hát egyenlőre csak annyit tudunk, hogy a kiszállítási idő nagyot ugrott márciusban, nyilván az a csekélyke élelmiszeres webforgalom is.

Nos, a teljes webáruházi megugrás márciusban tekintélyesnek tűnik, közel 50%, de volt már ilyen, vagy ezt erősen közelítő havi ütem korábban is (az éves átlagok pedig 30% környékén ugráltak). A mostani megugrás értéke 27 milliárd forint, a teljes márciusi webköltekezés 83 milliárd forintjából. Ami némileg kevesebb a 2019-es 87-89 milliárd forintnyi novemberi-decemberi forgalmaknál.

(blokkk.com.)