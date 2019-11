Babaváró hitel: a korábbinál is többen függesztik fel a törlesztést

Szinte minden pénzintézet arról számolt be, hogy a hitelfelvevők közel fele már felfüggesztette a babaváró hitel törlesztését. Ugyanakkor már most vannak olyanok, akik késlekednek a törlesztőrészlettel.

Az Erste Bank a napokban közölte: az eddig felvett babaváró hitelek 46 százalékánál már fel is függesztették a törlesztést, azaz megszületett legalább egy gyermek vagy a magzat elérte a 12 hetes kort. Az Erste Bank tájékoztatása kapcsán a Bank360 utánajárt, hogy mi a helyzet a több pénzintézetnél:

Az OTP Bank elárulta: eddig nagyjából 22 ezer igénylés érkezett a bankhoz, amelyből 16 ezret folyósítottak. A folyósított ügyletek megközelítően negyven százalékának esetében került felfüggesztésre a törlesztés. Az MKB Bank és az UniCredit Bank szintén 40 százalék közeli felfüggesztési arányról számol be, mindkét bank nagyjából 8 milliárd forintnyit folyósított eddig az október végi közlésük alapján. A CIB Banknál pedig az igénylők 43 százaléka függesztette fel a törlesztést, az eddig folyósított összeg pedig 11 milliárd forint. A K&H Bank több mint 3500 igénylést fogadott be 34,3 milliárd forint értékben, amelyből 27,3 milliárdot folyósítottak is, ebből pedig 44 százalék kérte a felfüggesztést. A Gránit Banknál az 1 milliárd forintnyi folyósított hitel több mint harmadánál függesztették fel a törlesztést.











A Sberbank és a Budapest Bank nem adott választ arra a kérdésre, hogy mekkora a felfüggesztési arány, előbbi a babaváróval kapcsolatos statisztikákat üzleti titokként kezeli, utóbbi pedig annyit közölt, hogy 13 milliárd forintnyit folyósított eddig a babaváró hitelből. A Raiffeisen Bank adatai nem publikusak, a Takarékbank pedig nem rendelkezik egyelőre az információval, de az kiderült, hogy 25 milliárd forint értékű babaváró hitelt folyósított.

Már vannak késedelmes ügyfelek

A Bank360 nem csak erre volt kíváncsi, hanem arra is, hogy vannak-e esetleg olyan ügyfelek, akik már most elakadtak a hitel törlesztésével.

A válaszadó bankok közül egyedül az MKB jelzett eltérő mértékű késedelmet az ügyfelek 2,5 százalékánál, míg a Gránit Bank, az UniCredit Bank, a K&H Bank, a Takarékbank és a CIB Bank megfelelő visszafizetési magatartásról számolt be.

Az igénylések elutasítási arányáról egyedül az MKB Bank és a CIB Bank osztott meg pontos információt: az MKB Banknál az igénylések 3 százaléka, a CIB Banknál az igénylések 10 százaléka bukott el.

A Bank360 erre az esetre azt tanácsolja, hogy bátran igényeljünk másik banknál, hiszen eltérő hitelbírálati szabályoknak kell megfelelniük az ügyfeleknek bankonként. Ahhoz, hogy felmérjük, hol igényelhetünk nagy eséllyel sikeresen, a Bank360 Babaváró Hitel Kalkulátora lehet a segítségünkre.



