Azonnali hatÃ¡llyal lemondott a Boeing vezÃ©rigazgatÃ³ja, kineveztÃ©k az Ãºj vezetÅ‘t

Azonnali hatállyal lemondott Dennis Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója, az új vezető David L. Calhoun lesz – közölte hétfőn a chicagói székhelyű repülőgépgyártó óriáscég.

Calhoun hivatalba lépéséig, amely január elsején várható, Greg Smith, a Boeing pénzügyi igazgatója irányítja a vállalatot.

A Boeing közleményében azzal indokolta Dennis Muilenburg távozását, hogy helyre kell állítani a hatóságoknak, az ügyfeleknek és a részvényeseknek a cég iránti bizalmát. Hozzátették, hogy a jövőben is transzparens, proaktív és hatékony kommunikációt folytatnak majd a hatóságokkal és az ügyfeleikkel.

A Boeing és vezetőinek hírneve a 737 MAX típusú repülőgépek összesen 346 halálos áldozatot követelő két végzetes katasztrófája óta folyamatosan rosszabbodott, s ez a cég és a márka iránti bizalom jelentős megcsappanásával is járt. A balesetekben szerepe volt a 737-es rosszul megtervezett átesésvédelmi rendszerének (MCAS) is.

Muilenburg a tavaly októberben a Lion Air indonéz légitársaság, majd az idén márciusban az Ethiopian Airlines Addisz Abeba mellett lezuhant 737 MAX-gépeinek tragédiája után, a megindult vizsgálatok ellenére is azt állította, hogy ezek a repülőgépek biztonságosak. Később viszont már úgy nyilatkozott, hogy a Boeing “követett el hibákat”. Többször is bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól, akkor azonban már mind a hozzátartozók, mind a törvényhozók közül sokan a lemondását követelték.



A balesetek miatt Dennis Muilenburgnak a Kongresszus közlekedési bizottsága előtt is tanúskodnia kellett október végén. Ennek során több képviselő is azt firtatta, hogy a történtek fényében miért nem mondott még le, ezekre a felvetésekre azt válaszolta, nem úgy nevelték, hogy megfutamodjon. December elején a Boeing bejelentette, hogy 2020-ban felfüggeszti a 737 MAX típusú gépeinek gyártását. Az illetékes szövetségi repülésfelügyelet (FAA) arra figyelmeztette a céget, hogy egyelőre irreális lenne azzal számolni, hogy a 737 MAX a közeljövőben forgalomba állítható. Korábban ez a típus volt a Boeing legjövedelmezőbb terméke, s elemzők szerint a gyártás felfüggesztése nem csupán a gyárat, hanem az egész amerikai gazdaságot érzékenyen érinti majd. A vállalat becslése szerint a válság mintegy 10 milliárd dollárba kerül, szakértők azonban legalább a duplájára teszik a veszteséget. Két vezető hitelminősítő, az S&P és a Moody’s a napokban egyaránt egy kategóriával rontotta az amerikai repülőgépgyártó hosszú- és rövidtávú adósi besorolását.Muilenburg mérnökként 1985 óta dolgozott az óriásvállalatnál, amelyet 2015 óta irányított. Az idén októberben az igazgatótanács megfosztotta őt az elnöki posztjától, azóta csak vezérigazgatóként tevékenykedett, és akkor kinevezték David L. Calhount elnöknek.(MTI)