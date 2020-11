Azért novemberben nekirontottunk a boltoknak

A napicikkeseknek, de nagyon. Volt ebben laborhatás is. Meg az ünnepek. És a papagájhatás. Nem pánik, csak a háziasszony a legokosabb. Április óta 12%-kal még nem nőtt az élelmiszer vegyes boltok nyugtás bevétele. Az iparcikkeseknél kisebb lett a gödör. Kész csoda, hogy a gyógyszertárakban még van mit eladni: bő harmadával ugrott a bevétel. Eredmény: 2-3%-os növekedés (volumen, naná, eddig).

November első felében (november 1-13 között) az online kasszás boltos körben, amiben a webáruház nincs benne, 4,1%-kal többet költöttünk, mint egy évvel korábban. Az áprilisi 10%-os zuhanás óta eltelt időszakban ekkorát még nem ugrott a boltos világ.

Az online kasszás bevételek folyóáras adatok, így azért számolni kell a már visszafogottabb drágulással is, valamint a webáruházak növekedésével. Az egész hónapos Black Friday sorozat, amiből a papagájok is tanulhatnak, a járványhatás óvatosságával együtt nyilván nagyobbat dob a novemberi mérlegen. De a sok Black Friday még a hagyományos boltokat is tolja felfelé, hiszen szeret a vásárló a pénztárban is fizetgetni (a pénze nagyobb része ott folyik el), élmény ez a javából és ki lehet mozdulni. és a hagyományos boltok is egyre többen rácsatlakoznak a Black Friday sorozatokra, ami úgy egyébként igazából már a piacszerzésről szól: aki nem lép egyszerre. nem kap vásárlót estére.

A háziasszony a legokosabb

Nyilván a háziasszonyok is latolgattak, nem csak a kormány, a járványügyi szakemberek és a boltosok. Némi riadalmat, vagy legalább fültővakarást azért okozott, hogy a laborunknak kikiáltott sógoréknál boltokat is bezártak, mint mi áprilisban, és ha két héttel követjük őket, akkor mi lesz. Hát annyi lett, hogy a napicikk vásárolgatás ugrott meg, nyilván a 19 órás zárás is tolt egyet a forgalmon, biztos, ami biztos alapon. Ha már kevesebb időm van vásárolni ennivalót, veszek többet egyszerre. Is.

A boltos világ nagy nyertese a gyógyszertár, 35% (34,8%) a megugrás. Ez sok magyarázatot nem igényel, maszk, antibakteriális fertőtlenítő és vitamin fogy szépen, és nyilván gyógyszerféleség is. Ez azért már spájzolás is, hiszen közelíti a márciusi másfélszeres megugrást.

Az iparcikkek körében a november nagy vesztese a kulturális, szabadidőcikkek kereskedései, 20% mínusszal. Ez olyan területeket jelent, mint a könyv, játék, sportszer. Korábban a híradástechnikát emelte ki a heti monitoros statisztika, ennél nagyobb, 30%-os esésekkel, most ezt nem jelzi. Nyilván abban bíznak a háziasszonyok, hogy nem zárják be ezeket a boltokat, ráér az ajándékokat ott megvenni.

Az üzemanyagokból 7,1%-os a bevételkiesés, hiába az ingyenes parkolás miatti nagyobb forgalom.

Az októberi és a novemberi költekezés értékét megbecsülve, a statisztikában várható webes vásárlásokkal és a boltos drágulással is számolva, a következő kép rajzolódik ki a boltos világról:

2020 július augusztus szeptember október* november* folyóár 1.104 1.094 1043 1.095* 1.158 változás (volumen) +0,4% -1,2% -1,6% -1-2%* +2-3% KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, október, november: becslés heti monitoros online kasszaadat alapján, becsülve a boltokra külön számolható inflációt és a webáruházi forgalmat (web kasszaadat nincs)

És az első három negyedév hivatalos mérlege alapján a következő kép rajzolódik ki a boltos világról:

2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév I-III. negyedév folyóár 2.947 2.952 3.241 9.140 változás (volumen) +7,5% -4,1% -0,8% +0,5% KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest,

(blokkk.com)