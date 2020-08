Azért járványosban is dobáltuk magunkra a turis rucit

Nagyot zakóztak a turkálók is, vagy second hand, ha úgy jobban tetszik. Viszont kisebbet zuhantak, mint a ruhás boltok. De ők is kapaszkodnak.



Pince turi, Túrhatod, Rongyász, Rongybikák Rongyoldája, Potom Panna, Jajcica, Motyó, Maskara és a többiek, nincsenek is kevesen. 2015-ben 6.612 használt cikkes bolt volt (ezek általában ruhások, a többiek főtevékenysége, például mobiltelósoké más, más rubrikában is vannak), 22 ezer ruházati bolt mellett. 2019 végén számuk 5.462, 18 ezer ruhás bolt mellett, így a 30-os arányuk semmit sem változott. És bizony plázában is elkel a használt ruha, ott a számuk 47, de a hipermarketek üzletsoraiban is akadt belőlük 49, a járvány előtti pillanatokban. A járvány után persze itt sem tudott mindenki újranyitni, de lehet, hogy nekik könnyebben sikerült, mint az újruhásoknak.

Első pillantásra nem tűnik olyan nagynak a turkálók tere, hiszen a 2019-es 744 milliárdos újruházati vásárlásokhoz mérve 44 milliárdos piacuk annak 6%-a. De ha már azt nézzük, hogy a turikban minden sokkal olcsóbb, akkor bizony már az kerekedik ki, hogy darabban (vagy ha jobban tetszik, akkor kilóban) mérve már nem is olyan kevés, amit használt cuccokból magunkra dobálunk. Csak lazán lehet becsülni az arányokat (lekövettünk egy pár darabot, mennyi is lehetett hajdanán az új ára anno), de ha a turkálók kilós, vagy darabárujának új árait néznénk, tetemes, legalább ötszörös lenne az átlagos különbség (vigyázat, a turiknak is élni kell valamiből egyrészt, másrészt ha nem olcsóbb sokkal, akkor minek mennénk oda). Van, amit a végén szinte ingyen adnak, de akadnak húzósabbnak tűnő darabárak is, főleg ha ismertebb márka virít rajta (persze, nem hamiskás).

Hajdanán a bálabontás volt a vezényszó, kilóban adták. Ma már az egyedi darabok hódítanak első körben, kicsit nyilván drágábban, de ez az ár még mindig kisebb a boltban fellelhetőnél. És keverik is, darabárról indul, kilósban végzi. Persze akciók is vannak. Törzsvásárlói kártya is.Na, meg esetleg egy közösségi oldal is dukál, hiszen a web a nagyobb turiknál már megszokott. A legnagyobb a Háda, több mint 80 bolttal. A bizire (BÁV, ha jobban tetszik) pedig már csak kevsen emlékeznek, ahová be lehetett vinni a ledobott göncöket. De ma is van, aki bizis módra átveszi a használt göncöt.

Versenytárs is akad, a mélyen akciós fast fahion a használt cuccok darabáraihoz közel mozog, az ázsiai piacok, boltok sincsenek messze tőlük, és amiről részleteiben kevesebbet tudunk, az apróhirdetésekben kínált használt cuccok özöne is.

A koronavírus persze térdre kényszerítette a turkálókat is, nekik is be kellett zárniuk március végétől, de a statisztikából úgy tűnik, ők is kapaszkodnak kifelé a gödörből. A turik azonban az arányokat nézve kisebb gödörbe pottyantak, mint az újruhás boltok, az áprilisi mélypontot nézve. A turik 75%-ot estek ebben a hónapban az előző évhez, vagy a járványidőszak előtti hónapokhoz képest, a ruházati piac 90%-ot.

Volt leépítés is létszámban, a turikban az öt főnél nagyobb cégek a közel ezerötszázas létszám harmadát kénytelenek voltak leépíteni. Bérben nincs is olyan nagy különbség a ruhás és a turi között (persze, minden fillér számít), de a járványidőszak előtt a ruhás bolti eladó 220, a ruhaboltos 237 ezer forintot kereshetett. Áprilisban mindenkinek faragnia kellett, ekkor 40 ezerre nyílt az olló, annál, aki maradhatott, de ezen már túljutottak.

És a turipiac igazából ki is kapaszkodott a gödörből júniusra (az újruhásnak még van lemaradása):

február március április május június 3,2 milliárd forint 3 milliárd forint 0,8 milliárd forint 2,2 milliárd forint 3,1 milliárd forint KSH, érték: milliárd forint

2017 2018 2019 piac változás piac változás piac változás 44 milliárd forint +7,1% 45 milliárd forint +3,4% 46 milliárd forint +2,1% KSH, érték: milliárd forint, változás: %,előző évhez képest, kiigazítatlan volumenindex

