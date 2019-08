Az utolsÃ³ nyÃ¡ri hÃ©tvÃ©gÃ©n is sok lesz a napsÃ¼tÃ©s

Az utolsó nyári hétvégén is sok lesz a napsütés, kánikulával, néhol 35 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken a sok napsütés mellett a délutáni, esti órákban elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel az Alföldön, az északi hegyekben és északnyugaton. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban általában 16-21 fok lesz, de a szélvédett völgyekben ennél kissé hidegebb, a városokban, magasabb helyeken és a Balaton partján kissé melegebb lesz a hajnal. Napközben 28-35 fok lesz, az Alpokalján van esély 30 fok alatti értékekre.



Szombaton is napos időre lehet számítani. Elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet 14-21, a maximumhőmérséklet 29-34 fok között várható.Vasárnap, szeptember elsején is nagyrészt derült vagy gyengén felhős lesz az idő. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.(MTI)