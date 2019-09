Az új típusú dohánygyártmányok forgalmazási feltételeire hívja fel a figyelmet a NAV

Magyarországon is terjednek a dohányzás “füstmentes” alternatívái, mint a töltőfolyadékkal működő elektromos cigaretta vagy a valódi dohányt tartalmazó, de azt a hagyományos, égő cigarettáénál jóval alacsonyabb hőfokon hevítő eszközök, amelyek forgalmazásának számos feltétele van – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményében.

A NAV közölte, hogy az alternatív termékek ugyanúgy dohánygyártmánynak és jövedéki terméknek minősülnek, mint a cigaretta, szivar, szivarka, és a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány. Ilyen az e-cigarettába való töltőfolyadék vagy például az úgynevezett “új dohánytermék-kategóriákba” sorolt, dohányos rudacska, amit a hozzá tartozó hevítőkészülékkel lehet használni.

Kiemelték, hogy az e-cigarettába való töltőfolyadék jövedékiadó-mértéke 55 forint milliliterenként, az “új dohánytermék-kategóriák” dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott, egyszer használatos termékeké 10 forint darabonként, illetve szálanként, a folyadéké 70 forint milliliterenként.

A jövedéki törvény szerint sem a “töltőfolyadék”, sem az “új dohánytermék-kategóriák” nem zárjegykötelesek, azonban kizárólag dohányboltokban forgalmazhatók.

A hivatal ismertette, hogy ezeknek az új típusú dohánygyártmányoknak az előállításához, importjához és forgalmazásához, valamint nagykereskedelméhez jövedéki engedély szükséges, azokhoz komoly nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség kapcsolódik. Ezen termékeket szállítani csak megfelelő szállítási okmánnyal lehetséges, és a szabadforgalomba bocsátáskor jövedéki adót kell fizetni utánuk.



A jelenlegi szabályozás tiltja, hogy ilyen típusú termékeket a fogyasztóknak határokon átnyúlóan értékesítsenek. A magánszemélyek így külföldről csak személyesen hozhatnak be töltőfolyadékot mennyiségi korlátok mellett az érvényes utasforgalmi szabályok betartásával.A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valaki Magyarországon nem dohányboltban vásárol nikotin tartalmú töltőfolyadékot elektromos cigarettájába, törvényt sért, és jövedéki bírságot kockáztat. Továbbá az ellenőrizetlen forrásból származó e-liquid alapanyagai és adalékai ismeretlenek, aki ilyet használ, az egészségét kockáztatja.A NAV tapasztalatai szerint többen próbálnak internetes vásárlással külföldről törvénytelenül hozzájutni a nikotinos töltőfolyadékhoz, amit csomagküldő szolgáltatókkal vitetnek házhoz. Ezt támasztja alá a NAV Repülőtéri Igazgatósága által egy csomagküldő szolgáltató telephelyén végzett ellenőrzés is, amikor is egy Spanyolországból magyar állampolgár részére feladott csomag küldeményben 2 liter 110 ezer forint értékű e-cigarettához való töltőfolyadékot találtak a pénzügyőrök.(MTI)