Az új E10 benzin a vállalkozások életét is megnehezítheti

Bár a cégautók terén a dízel gépkocsik vannak többségben közel 60 százalékos aránnyal, a benzines modellek részesedése sem elhanyagolható, az idősebb modellek üzemeltetését pedig jelentősen megnehezítheti a vállalatok számára a 2020. január 1-től bevezetett, E10-es (95-ös) jelzésű új üzemanyag. Főként azok a cégek érintettek, ahol városi üzemben használják és házon belül kezelik a cégautókat, mivel rájuk jellemzőbb a magasabb életkorú autók használata.

Környezetvédelmi szempontból kedvező, ám a vállalatok életét megnehezítheti a január 1-től bevezetett újfajta benzin alkalmazása – mivel az E10-es jelzésű üzemanyag károsíthatja egyes, régebben gyártott autók üzemanyagrendszerét. Azoknál a vállalatoknál, ahol házon belül végzik a flottakezelést, jellemzőbb, hogy hosszabb ideig használnak egy gépkocsit, az idősebb autóknál pedig előfordulhat, hogy kockázatos az újfajta benzin használata. A Mercarius Flottakezelő a közlekedésbiztonság szakértőjeként elárulja, hogyan lehet elkerülni a magasabb bioetanol-tartalom jelentette veszélyeket.

Bár az elméleti lehetősége adott annak, hogy átvizsgáltassuk az autók üzemanyagrendszerét és cseréljük az elöregedett, korrodált elemeket, a veszélyeztetett modelleknél ezek után sem javasolt az E10 tankolása, mert ha a gépkocsi nem rozsdamentes fémtankkal szerelt, a korrózió veszélye továbbra is fennáll. Az érintett autók esetén az egyik lehetséges megoldás az alternatív üzemanyagok használata, hiszen a prémium üzemanyagok továbbra is csak 5 százalékos bioetanol tartalommal rendelkeznek. Kétséges, hogy megéri-e ez a megoldás, hiszen évi 20 ezer kilométeres futásteljesítmény mellett már 5 darab, 6 literes fogyasztású autó esetén is negyedmilliós extra költséget jelentenek az átlag 40 forinttal drágább üzemanyagok.

„Az E10-es benzin hosszú távon a teljes hazai gépjárműflotta megfiatalítását is előmozdíthatja, hiszen jelentős többletköltséggel jár más üzemanyagra váltani – nincs ez másképp a cégek életében sem. Elsősorban azok a vállalkozások lehetnek érintettek, ahol házon belül történik a céges autók menedzsmentje, és az autóikat főleg városi üzemben használják. Számukra akár a gépjárműflotta flotta kiszervezése is megoldást jelenthet a problémára, hiszen egy külső szolgáltató először megvizsgálja az aktuális flotta állapotát, felméri a kockázatokat és ennek megfelelően dolgozza ki a cég igényeire szabott konstrukciót. Igény esetén az is megoldható, hogy akár a teljes flotta kétévente le legyen cserélve, az új autók esetében pedig nincs kockázata az új üzemanyag használatának sem” – fejtette ki Rónai-Horst László, a Mercarius Flottakezelő ügyvezető igazgatója.

