Az otthonteremtési támogatások a lakás- és hitelpiacon is fellendülést hoznak egy elemzés szerint

Az elmúlt hetekben bejelentett otthonteremtési támogatások jelentős fellendülést hoznak a lakás- és hitelpiacon a Duna House elemzése szerint: az újépítésű kedvezményes lakásáfa a kínálati oldal erősödésében, míg a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) átalakítása a támogatási forma népszerűségén és így a fizetőképes kereslet pozitív elmozdulásában fog megmutatkozni. A kereslet a kedvezménnyel érintettek körében 10-20 százalékkal is nőhet 2021-ben.

A Duna House közleménye szerint a széleskörű új otthonteremtési kedvezmények várhatóan felbolygatják majd az amúgy is erős év eleji ingatlanpiacot, amelyek az elérhető kínálatban és az árakban is hoznak változást. A társaság szerint a lakásvásárlók jelentős részének, akiket nem érintenek a változások, érdemes még az év hátralévő részében véglegesíteni ingatlanügyleteit, mert ez az időszak kiszámíthatóbb körülményeket nyújt számukra.

A közlemény felidézi, hogy az eddig bejelentett támogatások közül többnél alapfeltétel, hogy az ingatlant a csok-felvételével vásárolják meg. Az újépítésű ingatlanoknál ebben az esetben a kedvezményes 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz, illetve az új és a használt ingatlanoknál is illetékmentes lesz a tranzakció. Ez a két jelentős támogatás már azoknak is alternatívát nyújt, akik eddig egy vagy két meglévő, vagy tervezett gyerek vállalásával nem szerették volna bonyolítani ingatlanügyleteiket a csokos feltételekkel.



Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint a fővárosban jellemzően az egy vagy két gyerekes csok eddig nem nyújtott versenyképes, reális támogatást a családok számára, azonban az új bejelentéseknek köszönhetően ez megváltozhat. Az idei év utolsó negyedévében a Budapesten benyújtott hitelügyletek 14 százalékához igényeltek csokot is a vásárlók, ami a várakozások szerint jövőre 20 százalék fölé is emelkedhet, amivel elérheti a mostani országos átlagot – közölte. A hitelügyletek mellé 2020 harmadik negyedévében Nyugat-Magyarországon igényeltek a legtöbben csokot – a hiteles vásárlók több mint 30 százaléka, míg Kelet-Magyarországon az arányuk 27,4 százalék volt a Duna House adatai alapján.(MTI)