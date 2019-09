Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) egyhangúlag támogatja a takarékok országos egyesülését az új univerzális kereskedelmi bankban, a Takarékbankban – közölte az érdekvédelmi szervezet, egyben arról is tájékoztatott, hogy Turi Dénest, az OTSZ elnökét a takarékok integrációs szervezetének (SZHISZ) közgyűlése szeptember 24-i ülésén az igazgatóság tagjává választotta.

Az OTSZ szerdai közleményében felidézte: a hazai takarékszövetkezeti szektor a 2010-es évek elejére nehéz helyzetbe került. A rendszerváltás idején még mintegy 260 önálló takarék működött az országban, majd az egyesülések eredményeként számuk fokozatosan csökkenni kezdett, húsz év alatt több mint a felére esett vissza. Tőkehelyzetük megromlott, piaci működésük, versenyképességük elmaradt a korszerű kereskedelmi bankok színvonalától, tagjaik száma több mint a harmadára zsugorodott.

A szektor talpon maradásához elkerülhetetlenné vált a takarékok integrációjának megerősítése, az eltérő szabályok mellett eltérő termékekkel és szolgáltatásokkal, különböző arculattal és informatikai rendszerekkel működő takarékok országos fúziója. Emiatt az OTSZ elnöksége támogatja a takarékok október végére tervezett országos egyesülését, amelynek nyomán az összes takarék a Takarék Csoport új univerzális kereskedelmi bankjába, a Takarékbankba olvad be – írták.



“Több évtizedes munkássága során az OTSZ mindig is az integráció erősítése mellett foglalt állást. Örömmel látjuk, hogy a Takarék Csoport megújulására az önkéntesség elvének tiszteletben tartásával kerül sor, és hogy a takarékok megértették a változások szükségességét, támogatják a közösen kidolgozott üzleti stratégia végrehajtását. A takarékszövetkezeti tagság az új rendszerben is érdemi képviseletet kap az SZHISZ-en keresztül” – hangsúlyozta a közlemény szerint Turi Dénes.Az OTSZ elnöke, aki 2017-ben Demján Sándort váltotta az érdekvédelmi szervezet élén, kifejtette: az OTSZ számára mindig is fontos volt a takarékszövetkezeti tagok, tulajdonosok érdekeinek védelme. Az elmúlt évtizedekben azonban a részjegyesek túlnyomó többsége eltávolodott a takarékok világától, tömegesen váltak közömbössé, elérhetetlenné.A változásokban való részvétel azonban most új lehetőséget kínál mindannyiuk számára. A takarékszövetkezeti tagok akkor járnak jól, ha továbbviszik a befektetésüket, akár az új Takarékbank közvetlen, akár annak közvetett tulajdonosaként. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez az egyetlen út a takarékszövetkezeti hagyományok és tulajdonosi struktúra, illetve a részjegyek értékének megőrzéséhez – mondta.(MTI)