Az osztrák feldolgozóipar lendületes növekedését jelzi a Bank Austria márciusi BMI mutatója

A megrendelések lendületes növekedésének köszönhetően történetének a második legmagasabb értékét érte el márciusban Ausztriában a Bank Austria feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe.

Az UniCredit Bank Austria AG feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 63,4 pontra emelkedett márciusban az előző havi 58,3 pontról. A márciusban elért érték a második legmagasabb lett a felmérések 1998-as kezdete óta és jócskán meghaladja a 2000 óta vezetett átlagot, ami 51,7 pont lett.

Egy évvel ezelőtt, tavaly márciusban 31,6 ponton állt az index a járványvédelmi korlátozások miatt. A teljesítménynövekedést a csökkenéstől elválasztó 50 pontos határ fölé júliusra tért vissza a mutató 52,8 ponton. Az év végéig néhány ponttal 50 pont felett ingadozott az index, majd januártól lendületes emelkedésnek indult és márciusra történetének a második legjobb értékét érte el, még a járványvédelmi korlátozások év végén bevezetett második köre ellenére is.

Az erősen exportorientált osztrák feldolgozóiparban tapasztalható fellendülést a külpiaci megrendelések javuló kilátásainak tulajdonítja a Bank Austria elemzése. Az euróövezeti feldolgozóipari BMI márciusban 62,4 ponton elért rekordja is a külpiaci keretfeltételek javulásáról tanúskodik. Ezen belül elsősorban ismét Németország vette magára 66,6 pontos BMI értékkel a konjunktúra-lokomotív szerepét, de más euróövezeti tagországokban is lendületet vett már a feldolgozóipari teljesítménynövekedés.



Márciusban az osztrák feldolgozóiparban a megrendelések növekedése mellett a termelési érték is emelkedett, és felgyorsult a foglalkoztatás növekedésének üteme is. Továbbra is problémát okoznak azonban a beszállítói láncban jelentkező fennakadások és a nyersanyagárak és az alapanyagok árának az emelkedése.A beszerzésimenedzser-index minden összetevője emelkedett márciusban. A legnagyobb mértékben az új megrendelések mutatója javult, ami közel a felét adta a BMI előző havihoz képest 5,2 pontos márciusi emelkedésének. A második legnagyobb hozzájárulása a termelési értéknek volt az index havi emelkedéséhez.Az új megrendelések mutatószáma a februári 55,1 pontról 63,3 pontra emelkedett. A termelési érték mutatószáma 56,9 pontról 62,9 pontra, a foglalkoztatásé 54,5 pontról 57,7 pontra ment fel.

(MTI)