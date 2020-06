A NAV 2019-es évkönyve szerint azért akadt dolga az adóhatóságnak, főleg áfa, de nyugtaadás miatt is. Továbbra is áfában bakiztak a legtöbbet a fülön csípett vállalkozások, 80% felett volt a feltárt ügyeskedésekben az áfa aránya. És a nyugtaadás is akadozott egyeseknél, 275 üzletet be is kellett zárni.

A NAV 2019-ben összesen 183 ezer ellenőrzést végzett, 232 milliárd forint nettó adókülönbözetet tárt fel. A kiszabott szankciók (adó- és mulasztási bírság, késedelmi pótlék) összértéke 269 milliárd forint volt. Száz ellenőrzésből átlagosan 15 vizsgálat fejeződött be megállapítással.

Nem mindenki tudja kiszámolni az áfát

A korábbi időszakokhoz hasonlóan a megállapítások jellemzően, 82,9 százalékban az áfa adónemben születtek.

Áfából szedi be egyébként a legtöbb adót a hatóság, sőt, 2019-ben szépen gyarapodtak is ezek a bevételek. Nem véletlen, hiszen nőtt a gazdaság is, a családi költekezés is, és ott volt az online számlázás rendje is.

A jövedéki adózásban is akadtak hibák. A szakterületen 12 ezer jogsértést tártak fel.

Az online kassza nem turkáló

A nyugta- és számlaadást ellenőrző vizsgálatok közül 43.806 irányult online pénztárgépre. Átlagosan minden hatodik zárult megállapítással, a kiszabott mulasztási bírság összege meghaladta a 775 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy hétezer-háromszáz kasszás hibázott, az ellenőrzöttek körében.

275 üzletet be is zártak pénztárgép-üzemeltetéssel kapcsolatos szabálytalanság miatt.

A leggyakrabban előforduló hibák a pénztárgép éves felülvizsgálatával kapcsolatos mulasztások és pénzkészlet-eltérések. Problémaként jelentkezik továbbá a pénztárgépbe elhelyezett, és onnan kivett pénzösszegek bizonylatolása, különösen a napi nyitás, valamint a borravaló rögzítése.

Az operatív ellenőrzési szakterület kiemelt figyelmet fordított minden olyan eseményre, ünnepre, amelyek jelentős forgalmat vonzanak, mint a Valentin-nap, húsvét, Forma-1, nyári fesztiválok, turistaszezon, black friday vagy a karácsony. A revíziók jellemzően a nyugta- és számlaadás, a szabályos foglalkoztatás, az árueredet, a készpénzkészlet és a pénztárgép összesítő adatai, a nyilvántartási és a bejelentési kötelezettségek, valamint az online pénztárgépekkel kapcsolatos kötelezettségek betartásának vizsgálatára irányultak.

Fizettünk adót szépen 2019-ben is

Amikor megkapjuk a fizetésünket, abból le is vonják más tételek mellett az szja-t is. De amikor a boltban, vagy más szolgáltatóhelyen költjük a pénzünket, az árakban is van adó, amit a szolgáltató fizet be a költségvetésbe, legalább is ez a dolga. És ezek az adóbevételek emelkedtek 2019-ben, rekorder a megugrásban pedig a biztosítási adó.

A családi költségvetést, a pénztárcánkat is terhelő adókból egy csokor:

2018 2019 2019/2018 szja 2.424 2.177 +11% áfa 3.929 4.532 +15% jövedéki 1.132 1.176 +4% játékadó 39 39 . pénzügyi tranzakciós illeték 233 243 +4% biztosítási adó 40 82 +105% környezetvédelmi termékdíj 79 83 +5% népegészségügyi termékadó 41 53 +29% turizmusfejlesztési hozzájárulás 19 27 +42% Forrás: NAV 2019 évkönyv, érték: milliárd forint

Akadt dolga az adóhatóságnak, de hogyan is

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2019-ben összesen 15.525 milliárd forint adót szedett be, ami 1 272,6 milliárddal, 8,9 százalékkal több, mint az előző évben. A 2019-ben nyilvántartott működő adóalanyok száma meghaladta az 1,96 milliót, ami közel 2,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Összesen 24,5 millió bevallás és adatszolgáltatás érkezett a hivatalhoz, ebből több mint 23,6 milliót elektronikusan nyújtottak be az adózók.

A behajtás értéke 293 milliárd forint volt, 10%-kal több, mint korábban. A NAV 797 ezer fizetési értesítést és felhívást küldött ki az ügyfeleknek, ami 2,8 százalékos csökkenést jelent. A kiküldött, döntően adótartozást érintő fizetési értesítések és felhívások együttes értéke 290 milliárd forint, ami 1,4 százalékkal kevesebb az előző évi adathoz képest.

A hátralékos adózók száma egy év alatt közel 70 ezerrel, 6 százalékkal csökkent, 2019. december 31-én 1,1 millió adózónak volt hátraléka. A NAV hátralékállománya 2019 végére 3 százalékkal, több mint 1,1 milliárd forintra nőtt, de ezen belül sikerült mérsékelni a működő vállalkozások hátralékát,

A NAV adó-, valamint vám- és pénzügyőri szakmai szervei 2019-ben 3.739 bűncselekmény gyanúját tárták fel, az elkövetési érték meghaladta a 42,7 milliárd forintot.

Az adószakmai ellenőrzési terület több mint 1,5 ezer adóellenőrzést végzett az online számla rendszer adatainak hasznosításával, és közel 20 milliárd forintot meghaladó nettó adókülönbözetet tárt fel.

2019-ben az országos médiában közel 24 ezer alkalommal szerepelt a NAV-val kapcsolatos hír. A tudósítások több mint háromnegyede az interneten jelent meg.

A NAV a végrehajtás alatt álló adózók listáját hetente, a 180 napon keresztül jelentős adóhátralékkal rendelkező adózók listáját negyedévente teszi közzé honlapján.

A NAV 2019-ben összesen 712 Adótraffipax-közleményben jelezte előre vizsgálatai időpontját, helyszínét és az érintett adózók körét. A hivatal honlapján – a 2017 márciusi indulás óta – 2.207 Adótraffipax jelent meg.

2019-ben a NAV nyolc körben, hat különböző témában összesen 7 .383 támogató eljárást indított, aminek hatására az adózók 4,9 milliárd forint adókötelezettséget, jövedelmet vallottak be utólag. A jogkövető adózóknál a NAV – az összes ellenőrzésen belül – 31 ezer támogató jellegű ellenőrzést végzett. A vizsgálatok hatására az ügyfelek összesen 29 milliárd forint adókötelezettséget vallottak be.

