Az online értékesítést fejlesztik a digitalizációban élen járó bankok

A biztosítások keresztértékesítésére, a mobiltelefonon felvehető személyi kölcsön termék kialakítására és a bankkártyaigénylés megkönnyítésére fókuszáltak a digitális bajnokként számon tartott pénzintézetek – derül ki a Deloitte Digital által a világ 318 bankjának internet banki és mobil banki szolgáltatási palettáját összehasonlító kutatásából.

Mivel a felmérés két évvel ezelőtt is elkészült, kiderült, hogy ki zárkózott fel, vagy épp maradt le az innovációs versenyben, ahogy az is, hol tart a magyar bankok digitalizációja.

Mitől lesz digitális bajnok egy bank?

A digitális érettség felmérése három részből áll: a funkciók elérhetőségét és kiterjedtségét felmérő elemzésből, egy ügyféligény kutatásból, valamint egy felhasználói élmény (UX) tesztelésből. Az előbbiek meglétéhez szükséges információkat több mint 180 „tesztvásárló” gyűjtötte össze, akik folyószámlákat nyitottak a vizsgált bankoknál, majd a több mint 1100 funkció mentén értékelték az egyes bankok internetes és mobil banki csatornáinak kínálatát. Ezzel párhuzamosan egy ügyféligény-kutatás is készült 4900 ügyfél részvételével, hogy kiderüljön: az egyes banki tevékenységeket milyen gyakran és mely csatornán folytatnák legszívesebben ügyfelek. Ezeket a vizsgálatokat egészítette ki a digitális csatornák felhasználói élmény szempontú elemzése.

„A kutatás alapján mind a 318 bank vizsgálatkori értékajánlatát egy digitális érettség pontszámmal jellemeztük, majd e pontszám alapján képeztük a digitális bajnokok, az ügyes követők, az alkalmazkodók, valamint a digitálisan lemaradók csoportjait. A digitális bajnokok, akik globálisan a legszélesebb digitális szolgáltatási kört nyújtó 10 százalékba tartoznak. Ők határozzák meg az iparág legfontosabb digitális trendjeit. A digitális bajnokok az elmúlt két évben a biztosítási termékek keresztértékesítésére, a mobiltelefonon felvehető személyi kölcsön termék kialakítására és a minél kényelmesebb bankkártyaigénylésre fókuszáltak. Kutatásunk rávilágít azokra a területekre is, melyeken jelentős tér van még fejlődésre a többiek számára” – mondta Schenk Tamás, a Deloitte Digital partnere.

„A Deloitte digitális banki érettséget vizsgáló felmérése itthon első alkalommal 2018-ban készült el. A felmérés egyik fókusza a teljesen online igényelhető termékek vizsgálata, melyek esetén az ügyfeleknek egyáltalán nem szükséges a bankfiókba ellátogatnia a termék igénylése érdekében. A kutatás rávilágított, hogy a banki ügyfelek egyre inkább térnek át az online csatornákra, továbbá nő azon ügyfelek aránya, akik, ha tehetik, egyáltalán nem vennének igénybe bankfiókokat. Ez a trend mind globálisan, mind itthon megfigyelhető” – emelte ki Németh Annamária, a Deloitte Digital menedzsere.

Mely banki termékek digitalizálódnak leginkább?

Az elmúlt 2 évben mind a 16 vizsgált banki termék esetén nőtt a termékek elérhetősége a digitális csatornákon. A legnagyobb mértékű növekedés a biztosítás, a személyi kölcsön és a betéti kártya termékkategóriákban tapasztalható. A digitális bajnokok mind az internet, mind a mobilcsatornájukat hasonló mértékben fejlesztették. Az internetes csatorna esetén a 2020-as digitális érettség pontszámok átlagosan 17, míg mobilbank esetén átlagosan 18 százalékponttal emelkedtek a 2018-as pontszámokhoz képest.

Az alábbi ábra az egyes termékek digitális érettségpontszámának százalékpontos növekedését mutatja 2018 és 2020 között, azaz leolvasható róla, hogy a digitálisan legfejlettebb bankok mely termékek online elérhetőségét fejlesztették leginkább. (Az ábra 26 digitális bajnok bank eredménye alapján készült, melyek szerepeltek mind a 2018-as, mind a 2020-as kutatásban.)

Hogyan digitalizálódnak a pénzügyi termékek?

Biztosítások

A nem-életbiztosítások kategóriájában (pl. utas-, balesetbiztosítás) kiugró növekedés látszik. A digitális bajnokok 77 százalékánál lehet internetbankon, 68 százalékánál pedig mobilon keresztül az elejétől a végéig online (end-to-end) módon ilyen biztosítást kötni. A vizsgált magyar bankok esetében csupán háromnál van erre mód internetbankon, kettőnél pedig mobilbankon keresztül is. Életbiztosítások esetén már kisebb a növekedés. 2020-ra a digitális bajnokok 39 százalékánál érhető el end-to-end életbiztosítás kötés internetbankon, 29 százalékuknál pedig mobil applikációban. Jelenleg a magyar bankoknál még egyik digitális csatornán sem lehet teljesen online életbiztosítást kötni.

Személyi kölcsön

Mobilbankon és internetbankon keresztül a digitális bajnok bankok 87-87 százalékánál érthető el személyi kölcsön igénylés teljesen online. A hazai elterjedtség azonban ennél jóval alacsonyabb. Itthon a 9 vizsgált bank közül 4 banknál juthatnak az ügyfelek személyi kölcsönhöz internetbankon keresztül, bankfióki ügyintézés nélkül.

Bankkártya

Bankkártyát a digitális bajnok bankok többségénél lehet ma már teljesen online igényelni: a bankok 87 százalékánál internetbankon keresztül, 81 százalékánál pedig mobilbankon keresztül. Ezzel szemben Magyarországon teljesen online mindösszesen 3 banknál, csak internetbankon keresztül lehetséges ez a folyamat. A kártya aktiválása, blokkolása, illetve bankkártyához kapcsolódó vásárlási limitek módosítása már több banknál is elérhető, online bankkártyaigénylés mobilbankon keresztül viszont még egy banknál sem lehetséges.

Érdekesség, hogy egyre több bank teszi elérhetővé az ügyfelek számára virtuális bankkártya igénylését. A virtuális bankkártya lényege, hogy biztonságosabbá teszi az online tranzakciókat. A vizsgált hazai bankok közül azonban még egyik sem kínál ilyen megoldást.

Összességében tehát megállapítható, hogy a hazai pénzintézetek az ügyfélút mindegyik szakaszán elmaradnak a globális átlagtól, ám a szektorban több olyan fejlesztésre is sor került, amelyek azt jelzik, hogy a hazai piac is dinamikus átalakuláson esik át. Az ilyen fejlesztések közé sorolható, hogy már egy éve (2020. március óta) minden magyar ügyfél számára hozzáférhető az azonnali fizetési rendszer. Ezen felül az online számlanyitás elterjedése, valamint a hitelezési folyamatok digitális elindítása is mutatja: a magyar bankok is fokozatosan alkalmazkodnak a digitális csatornák használatára egyre nyitottabb ügyfeleikhez.

A Deloitte-ról

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.