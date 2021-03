Az oltást kérő várandósok regisztráljanak, majd azután jelezzék oltási szándékukat a háziorvosnál!

A háziorvosok ki tudják szűrni a különösen veszélyeztetett kismamákat, akiknél sürgető, hogy megkapják a koronavírus elleni védőoltást – közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A kormányzati portálon azt írták: azért is tartják mindenképpen indokoltnak a háziorvosok bevonását az oltás megszervezésébe, mert a várandósok és magzatuk egészsége védelméért mindenképpen szükséges az előzetes orvosi konzultáció és egyéni mérlegelés az olthatóságról.

A háziorvosok megkapták a várandósok oltásával kapcsolatos szakmai ajánlásokat, így ismerik a rizikófaktorokat is, amelyek megléte esetén kifejezetten javasolt a várandós oltása. Így a praxisukhoz tartozó várandósok közül ki tudják szűrni a különösen veszélyeztetett kismamákat, akiknek sürgetőbb az oltása – emelték ki.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az oltást kérő várandósok előbb regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és ezt követően tájékoztassák háziorvosukat oltási szándékukról. A háziorvos megszervezi az oltásukat a kórházi oltóponton, ahol a Pfizer-vakcinát kaphatják meg. Ha rendelkezésre áll Moderna-vakcina, akkor akár háziorvosi rendelőben is beadhatja az orvos a védőoltást – közölték.



Azt írták: az oltás helyszíne és időpontja nagyban függ az éppen az országban rendelkezésre álló és a várandósok oltásához alkalmazható vakcináktól is. A várandósok oltása folyamatos lesz a kórházi oltópontokon.A jelenlegi szakmai ajánlások alapján az első oltást a terhesség 12. hete után, a másodikat a szülés után javasolt beadni. Az oltáshoz azt kérik, hogy a kismamák vigyék magukkal a várandósgondozási kiskönyvüket is – olvasható a koronavirus.gov.hu tájékoztatójában.(MTI)