Az okos szerencsejáték nagyobb élményt nyújt a játékosoknak

Mindenki máshogy próbálja átvészelni az országos bezártság okozta ingerszegényebb környezetet. Vannak, akik az olvasás vagy a filmek irányába mozdultak és pótolják több éves lemaradásaikat, mások új élmények felé nyitnak. Az adatok alapján jelentős számban próbálták ki új játékosok az online kaszinózás viszonylag új lehetőségeit, mely kellő ismeretanyaggal és biztonsági funkcióival kiemelt szórakozást nyújthat a játékosabb kedvű otthonülőknek.

A szerencsejáték szó hallatán az embereknek sok minden juthat eszébe. Az első gondolatok megjelenítik a filmekből ismert fényűző kaszinózást, ahol egy este alatt vaskos pénzkötegek hevernek a rulett asztalon, a csillogó, színes termeket és játékgépeket, amint egy pohár ital mellett felhőtlen szórakozásban van részük a szereplőknek. A COVID-19 okozta járványidőszak alatt a lezárások világszerte az online térbe vezették át az embereket, akár zenehallgatás, filmnézés vagy vásárlásokról legyen is szó. A szerencsejáték szektor sem viselkedett másképp. A kaszinók lehetőséget nyújtanak a biztonságos játék megéléséhez, azonban ehhez a játékos megfelelő viselkedése is szükséges. Az ünnepek alatti időszak kiemelkedő az online szerencsejáték szektor életében, melynek során a kaszinók különféle játékokkal és promóciókkal készülnek a felhasználók számára.

„A kontrolált körülmények közötti kockázatvállalás nagyon sok szabadidős tevékenység és szórakozási forma alapja. Az online kaszinó feladata, hogy megteremtse ezeket a körülményeket. Ehhez nem elegendő a biztonságos technikai környezet kialakítása, legalább ilyen fontos, hogy a játékos minden támogatást megkapjon ahhoz, hogy felelősen, saját előre megszabott feltételei mellett élvezhesse kedvenc játékait.” – mondta el Mezősi Tamás, az Vegas.hu-t üzemeltető LVC Diamond Kft. termékigazgatója.

A szerencsejáték során egy számunkra értékes dolgot kockáztatunk abban a reményben, hogy valami nagyobb értékű dolgot nyerünk cserébe. Ez többféleképpen valósulhat meg a különböző kultúrákban, amely viselkedési mód általában nem jelent problémát. Ahogy azonban mindennek, úgy ennek is két oldala van, hiszen vannak, akiknél ez a fajta játékmechanizmus komoly szerencsejáték-függőséget vagy szerencsejáték-zavart is kialakíthat. Fontos, hogy a témával kapcsolatos edukáció már az első játékok során célba érjen, hiszen a legnagyobb probléma abban rejlik, hogy a legtöbb felhasználó csak akkor fordul segítséghez, amikor már a játék negatívan érinti mindennapjaikat. A megfelelő oktatás és felkészítés nem csak a szerencsejátékkal kapcsolatos negatív érzéseket minimalizálhatná, de a szektor megítélésében is nagy szerepet játszana.

„Az online kaszinót először kipróbáló vagy azt ritkán látogató játékosok szerencsére rendszerint egy pillanatnyi izgalmas kikapcsolódási formaként állnak a játékhoz és előre meghatározzák annak anyagi kereteit, amit aztán a rendszerünk nem enged túllépni. Így elkerülhető a nem várt kiadás, a komolyabb nyeremény pedig mindig benne van a pakliban.”-folytatta.

A játékosbiztonság alapjai

A földi és online kaszinók egyaránt kidolgozott rendszerrel segítik játékosaik védelmét, melynél már a regisztráció során komoly követelményeknek kell megfelelni. Ilyen a személyazonosság ellenőrzés fokozott ügyfélátvilágítás keretében, az életkori követelményekre való figyelmeztetés és játékosvédelmi zöld szám, amely egy felügyelet által üzemeltetett, a hét minden napján 0 és 24 óra között ingyenesen hívható telefonszám, továbbá a sérülékeny játékosok adatbázisának szűrése. Amennyiben a regisztrálni kívánt felhasználó megtalálható az adatbázisban, úgy belépése automatikus megtagadással jár egyúttal tájékoztatásban részesül a védelme érdekében. A sérülékenynek nem minősülő játékosok védelmére önkizárási és önkorlátozó intézkedéseket biztosít, továbbá a reality check funkció segítségével a játékosok 60 percenként automatikus figyelmeztetést kapnak a játékban töltött időről és egyenlegváltozásukról. Mindezek mellett tájékoztató dokumentumaikban részletes leírást kaphatnak a felhasználók a szerencsejáték ártalmairól.

„A klasszikus játékautomaták világából vagy illegális operátoroktól érkező játékosok nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a kaszinó ezen a téren az ő oldalukon áll és ezért könnyebben hagyják figyelmen kívül önkorlátozó lehetőségeinket. Azonban a megfelelő, folyamatos figyelmeztetések és visszacsatolások rendszerint a tapasztalt szerencsejátékosoknál is célt érnek, akik aztán fokozatosan haladnak afelé, hogy minél kontrolláltabb körülmények között próbáljanak szerencsét. Természetesen minden más vállalkozáshoz hasonlóan, az online kaszinó is egészségesen fenntartható profitra törekszik. A hosszútávú, sikeres üzemelés záloga azonban véleményem szerint, a játékosok – pillanatnyi szerencsétől független – elégedettsége. Ezt a mértéktartó, felelős játék nagyban elősegíti, ami tehát a kaszinó és a játékos közös érdeke.” – zárta sorait Mezősi Tamás.

A Vegas.hu üzemeltetője a több mint 28 éves szerencsejáték tapasztalattal működő, a hazai földi és online kaszinószektorban is piacvezető LVC Csoporton belül az LVC Diamond Kft. A Vegas.hu Magyarország első legális online kaszinója, portfóliójában 8 játékszolgáltató közreműködésével közel 300 játék található meg. Az online kaszinó felületein csak 18. életévet betöltött, magyar IP címmel rendelkező és a Szerencsejáték Felügyelet sérülékeny játékosi adatbázisában nem szereplő személy kerülhet validálásra. A Vegas.hu számára kiemelten fontos, hogy játékosait 0-24-es ügyfélszolgálattal, live chat funkcióval valamint számos befizetési opcióval szolgálja ki.