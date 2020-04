Az MNB szerint a hitelmoratórium alatt is fizetni kell a hitelhez kapcsolódó biztosításokat!

Az Magyar Nemzeti Bank hozzánk érkező állásfoglalása szerint a hitelmoratórium kizárólag a hitelekre – pl. lakáshitel, személyi kölcsön, Babaváró hitel, áruhitel, hitelkártya, lízing – vonatkozik, így nem terjed ki a hitelhez kapcsolódó biztosítási szerződésekre. Ezért a hitelfedezeti biztosítások díját a hitelmoratórium alatt is tovább kell fizetni, máskülönben a biztosító felmondhatja a szerződést.

A Bankmonitor.hu (https://bankmonitor.hu/) szakértői azt tapasztalják, hogy a bankok különbözőképpen kezelik a hitelfedezeti biztosítás díjfizetését a hitelmoratórium (https://bankmonitor.hu/hitel-moratorium/) ideje alatt. Van bank, amely szerint a fizetési halasztás ideje alatt is fizetni kell a biztosítás havi díját, míg másnál erre is vonatkozik a moratórium, miközben a biztosítás továbbra is él.

Mi szerepel a kormányrendeletben?

Erre nézve a moratóriumról szóló kormányrendeletben az olvasható, hogy „A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.” A kérdés ez alapján az, hogy a hitelfedezeti biztosítás vajon a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségnek minősül-e?

Az Magyar Nemzeti Bank hozzánk érkező állásfoglalása szerint a 47/2020. Kormányrendelet alapján a hitelmoratórium a hitelszerződésekre terjed ki, azaz a – hitelhez kapcsolódó – biztosítási szerződések alapján fizetendő kötelezettségekre nem vonatkozik. Tehát függetlenül attól, hogy a biztosítási szerződés alapján fizetendő összeget a hitelező szedi be (jellemzően csoportos hitelfedezeti biztosításnál), vagy a fogyasztó önállóan fizeti (pl. egyéni hitelfedezeti biztosítás) a moratórium alatt is szükséges megfizetni.

Az egyes biztosítási események a moratórium időszaka alatt is bekövetkezhetnek, így például a haláleseti kockázati biztosítási díjat már csak azért is indokolt és szükséges fizetni, mert a biztosítási szolgáltatás a teljes tőketartozásra kiterjed, az pedig attól függetlenül fennáll, hogy ténylegesen – a moratóriumra figyelemmel – történik-e törlesztés vagy sem. A biztosításoknál a továbbiakban is érvényes, hogy díjnemfizetés esetén a biztosító felmondhatja a szerződést.

Éppen ezért a Bankmonitor.hu (https://bankmonitor.hu/) szerint nagyon fontos, hogy az adósok a hitelmoratórium során is rendezzék a biztosítási díjaikat, és csak abban az esetben függesszék fel annak fizetését, ha a biztosítójuktól ezzel kapcsolatban kifejezetten azt a tájékoztatást kapták, hogy a szüneteltetés alatt is él a biztosítási szolgáltatásuk.

Mire jó a hitelfedezeti biztosítás?

A hitelfedezeti biztosítás lényege, hogy a biztosítótársaság részben vagy egészben kifizeti a hitelfelvevő terheit, amennyiben ő a hitel futamideje alatt elveszítené a munkáját vagy a keresőképességét, esetleg maradandó egészségkárosodást szenvedne, esetleg meghal. A haláleseti és egészségkárosodási térítés azt jelenti, hogy a biztosító az adós teljes fennálló tartozását rendezi a bank felé, míg átmeneti nehézségek (munkanélküliség, keresőképtelenség) esetén a havi törlesztőrészletek ideiglenes átvállalása történik.