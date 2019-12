Az MNB 2019 őszén felülvizsgálta a Magyarországon székhellyel rendelkező rendszerszinten jelentős hitelintézetek körét, a felülvizsgálat alapján nem változtatott se az érintett bankok körén, se az azoktól elvárt tőkeintézkedések ütemezésén.

Az intézkedésről az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2016-ban döntött, a bankoknak 2017-től négy év alatt fokozatosan kell elérniük a tőkepuffer teljes értékét 2020. január 1-jétől.

A jegybanki közlemény kiemeli: egy esetleges komolyabb pénzügyi probléma a rendszerszinten jelentős hitelintézeteket (Other Systemically Important Institution, O-SII) és azok ügyfélkörét is kedvezőtlenül érintheti, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért határozza meg és vizsgálja felül évente a jegybank a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és ír elő a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert.



A jegybank az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2017-től a nemzetközi gyakorlattal összhangban egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráta előírását kezdte meg. 2020. január 1-től az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a többlet-tőkekövetelmények szintje a meghirdetett egyedi pályáknak megfelelően eléri az előirányzott teljes tőkepufferráta értékeket.A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett segítette az egészséges hitelezést, és elegendő felkészülési időt biztosított az érintett intézmények számára a megfeleléshez – tették hozzá.A rendszerszinten jelentős hitelintézetek és az előírt tőkepufferráták: OTP Bank Nyrt. 2 százalék, UniCredit Bank Hungary Zrt. 1 százalék, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1 százalék, Erste Bank Hungary Zrt. 0,5 százalék, Raiffeisen Bank Zrt. 0,5 százalék, MTB Zrt. 0,5 százalék, CIB Bank Zrt. 0,5 százalék, MKB Bank Nyrt. 0,5 százalék.(MTI)