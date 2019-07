A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megtiltotta a Novis Biztosító öt élet- és nyugdíjbiztosítási termékének magyarországi terjesztését a jogszerű állapot helyreállításáig, mert az ügyféltájékoztató dokumentumai nem tartalmazzák egyértelműen, hogy a biztosító vállal-e tőke-, illetve hozamgaranciát – közölte a jegybank szerdán az MTI-vel.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalból folytatott fogyasztóvédelmi célvizsgálatot a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pozsonyi székhelyű Novis cégnél.

A jegybank vizsgálata megállapította, hogy a Novis Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékeinek (NIVO II, Everest Pro, Everest Pro Plusz és Wealth Insuring két módozatának) ügyféltájékoztató dokumentumai nem tartalmaztak világos, pontos, közérthető és egyértelmű tájékoztatást az előre meghirdetett hozamvállalásról, a hozamgaranciáról.

A jegybank már az eljárása során ideiglenesen felfüggesztette a Novis egyes életbiztosításainak további magyarországi értékesítését.



Az MNB közleményében kitér arra, hogy a korábban már megkötött szerződései alapján a biztosító továbbra is, változatlanul köteles a vállalt szolgáltatás nyújtására, és eleget kell tennie a szerződéses feltételekben vállalt valamennyi kötelezettségének. A Novis meglévő ügyfelei a megszokott módon fizethetik biztosítási díjaikat, és vehetik igénybe szja kedvezményüket is – írja közleményében az MNB.A hazai és uniós jogszabályok kivételes esetben az EU más tagállamában székhellyel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatást nyújtó biztosítók – tehát nem a magyar jegybank, hanem más európai uniós pénzügyi felügyeleti hatóság által felügyelt intézmények – kapcsán is lehetővé teszik az MNB számára a hazai biztosítási piac biztonságát vagy az ügyfelek érdekeit súlyosan veszélyeztető jogszabálysértő tevékenységgel szembeni fellépést. A jegybank e jogosítványával élve hozta meg mostani döntését – közölte a Magyar Nemzeti Bank.(MTI)