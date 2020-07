Az MNB folyamatosan figyeli a határon átnyúló fintech szolgáltatókat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan figyeli a határon átnyúló fintech szolgáltatók működését, és szükség esetén teszteli az általuk kínált alkalmazásokat, üzleti modelleket – közölte a jegybank az MTI-vel szerdán.

Az MNB kockázatnak tekinti, hogy fintech szolgáltatók mások infrastruktúráját veszik igénybe. Ez a működési modell hatékony, gyors, kényelmes, de az infrastruktúra problémája az arra épülő szolgáltatások működését is veszélyezteti – hívták fel a figyelmet.

Példaként említették a jelentős fizetési rendszerrel rendelkező Wirecard Card Solutions Limited tevékenységi engedélyének felfüggesztését. A brit pénzügyi felügyelet döntését követően más társaságok is kénytelenek voltak szüneteltetni a szolgáltatásaikat, ami sok magyarországi ügyfelet is érintett. A közlemény szerint az MNB alapvető fogyasztói elvárásnak tekinti, hogy a fintech szolgáltatók közérthető, naprakész információkkal lássák el az ügyfeleiket. Válsághelyzetben különösen fontos, hogy folyamatosan tájékoztassák a nyilvánosságot a helyzetről, kockázatokról, illetve a megoldási lehetőségekről, és szükség esetén a fogyasztói igényérvényesítés módjairól – tették hozzá.



Kiemelték ugyanakkor a fogyasztói körültekintés jelentőségét is. A lehetséges pénzügyi károkról, a konstrukcióról előzetesen tájékozódni kell, és különösen annak kell utánajárni, hogy a szolgáltatók melyik ország felügyeleténél rendelkeznek engedéllyel. A jegybank minden tőle telhetőt elkövet, hogy a külföldi felügyeletekkel együttműködve biztosítsa a magyarországi ügyfelek számára a pénzügyi fogyasztóvédelem legmagasabb szintjét – olvasható a közleményben.(MTI)