Az MNB 0%-os kamatozású lakáshitel bevezetését tervezi?

A Magyar Nemzeti Bank “Új Otthon Program” bevezetésével támogatná az új, “zöld” lakások vásárlását, építését. Ezen program keretében kamatmentes lakáshitelt is lehetne igényelnie a családoknak közvetlenül a jegybanktól, melyet új építésű lakások vásárlására, lakásépítésre lehetne fordítani. De akár a kivitelezők is részesülhetnek a kedvező konstrukció előnyeiből.

Matolcsy György megjelent írása szerint az MNB elkötelezett a lakáspiaci fordulatban. A jegybank elnöke szerint a lakáskínálatot kellene erősíteni oly módon, hogy piacon megjelenő új lakások “zöldek” és energiatakarékosak legyenek. Ennek jegyében 0 százalékos kamatozású lakáshitelek bevezetését javasolja az MNB.

Az új konstrukció eddig ismertetett részletei

Kamatmentes lakáshitelt igényelhetnének az új építésű lakást vásárló-, vagy építkezni kezdő családok. 10 éves futamidővel tervezik bevezetni az új konstrukciót. Arról nincs információnk, hogy ez a maximális futamidő lenne, vagy minden esetben egy évtized lenne a konstrukció visszafizetésére rendelkezésre álló határidő. A hitelnek lenne egy maximális összege, felső határa. Ennek nagyságáról azonban jelenleg nincsen információnk. A vevők – magánszemélyek – mellett a kivitelezők számára is elérhető lenne ez a kedvezményes konstrukció. Új építésű – “zöld” és energiatakarékos – lakások vásárlására, építésére lehetne fordítani az új kamatmentes kölcsönt. Vélhetően lenne egy minimálisan elvárt energetikai besorolás, amelynél kedvezőtlenebb besorolású lakások vásárlását nem lehetne megfinanszírozni. (A jövő évtől már csak “közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő” besorolású, azaz BB kategóriájú lakások készülhetnek el hazánkban.)

Ez azt is jelenti, hogy jelenleg is van egy szigorodó elvárás az új építésű lakásokkal szemben. Arról azonban még nincs információnk, hogy az új minimális energetikai elvárásoknál – “BB” kategória – még szigorúbb feltételeket kellene-e teljesítenie az “ingyen” hitelt igénylőknek. A vásárláshoz, építéshez felhasználható az új hitelkonstrukció mellett a vevő saját megtakarítása, a különböző állami támogatások és banki lakáshitelek is. A kölcsönhöz nem kapcsolódna jelzálogjog – nem szükséges ingatlanfedezetet biztosítani hozzá -, a jegybanknak egy piaci biztosítás megkötése szolgálna biztosítékul. Vélhetően valamilyen törlesztés biztosítás megkötésére lenne szükség, erről azonban részleteket még nem tudunk. Közvetlenül a jegybankon keresztül lenne elérhető a konstrukció, az egyes kereskedelmi bankok a bírálati folyamatban – előbírálatot végeznének el – vennének részt. Akár 5 nap alatt megkaphatja az igénylő az összeget. A tervek szerint a kereskedelmi bank előminősítése legfeljebb 5 napot, az MNB tényleges döntése pedig maximum 5 órát vehetne igénybe. Pozitív döntés esetén az összeg kiutalása pedig az azonnali fizetési rendszernek megfelelően 5 másodpercen belül megtörténne.

Miben tér el az új kamatmentes lakáshitel a jelenleg igényelhető konstrukcióktól?

Természetesen a legszembeötlőbb, hogy a jegybank által tervezett új konstrukció kamatmentes. Ez jelentős előnyt jelenthet az eddigi a piacon elérhető lakáshitelekkel szemben. A Bankmonitor Lakáshitel Kalkulátora szerint a legolcsóbb 10 éves kamatperiódusú lakáshitel 3,24 százalékos induló kamaton érhető el, de az igen kedvező csok hitelnek is – családi otthonteremtési kedvezmény mellé igényelhető támogatott kamatozású hitelkonstrukció – 3 százalék a teljes futamidő alatt a kamata.

A jegybanki “ingyen” hitel futamideje azonban 10 év, ennél jóval hosszabb futamidőre is fel lehet venni jelenleg egy lakáshitelt. A csok hitel maximális futamideje 25 év, de egy piaci lakáshitel akár 30 évre is igényelhető. A hosszabb futamidő a törlesztőrészleteket is befolyásolja, egyaz MNB kamatmentes kölcsönének havi részleténél.

Az új konstrukcióhoz nem lenne szükség ingatlanfedezetre, a jegybanknak biztosítékul valamilyen törlesztési biztosítás szolgálna, ennek díja tovább növelheti az igénylők havi kiadásait. Ugyanakkor ez egyfajta védelem az adósok számára is, hiszen a biztosító bizonyos “káresemények” bekövetkeztekor kifizeti helyettük a törlesztőrészletet a hitelezőnek.

A magasabb törlesztőrészletek ellenére természetesen a kamatmentes kölcsönre kell visszafizetni a legkevesebbet – 10 millió forint hitelösszeg esetében -, akár 4-5 millió forintot is megtakarítható a tervezett, új konstrukció választásával.

Az “Új Otthon Program” keretében javasolt konstrukció – kamatmentessége miatt – talán a Babaváró hitelre hasonlít a leginkább. Vannak azonban eltérések: míg előbbi kifejezetten lakáscélú, addig utóbbi szabad célra igényelhető. Emellett mindkét esetben az ingatlanfedezet helyett egy alternatív fedezetet vár el a hitelező: ez a Babavárónál az állami kezességvállalás, az új konstrukciónál pedig a tervek szerint egy piaci biztosítás lenne.

Valószínűleg az új hitel – a maximális összege miatt – nem fogja teljes egészében helyettesíteni a meglévő lakáscélú támogatásokat és hiteleket. Inkább kiegészítője lehet a meglévő konstrukcióknak a megfelelő energiatakarékosságú, új építésű lakások vásárlásakor.

(Bankmonitor.hu)