Az irodaépületek legfrissebb trendjei

Az ember életének jelentős hányadát a munkahelyén tölti. Nem meglepő tehát, hogy az új generációs munkavállalók között kiemelten fontossá vált a munkakörülmények és a munkakörnyezet minősége. Ennek ékes bizonyítéka, hogy ma már minden évben publikálják, hogy mely vállalatnál a legjobb dolgozni. Minél jobbak a munkakörülmények, annál jobb, kreatívabb és élesebb elméket fog vonzani a vállalkozás – és mint tudjuk, a vállalkozások talán legfontosabb erőforrásai az emberek.



A kérdés az, hogyan alakítható ki egy olyan munkakörnyezet, ami növeli a produktivitást?

Az ideális munkakörnyezet

Egy olyan közeg, ahol a dolgozók jól érzik magukat, tudatos és jól megfontolt tervezés eredménye. Legyen szó irodai vagy akár otthoni munkavégzésről. Az egyik legfontosabb szempont kétségtelenül a kényelem. Ahhoz, hogy a munkavállalók minél zavartalanabbul tudják elvégezni a feladataikat, lehetőség szerint minden útjukba kerülő akadályt el kell hárítani. Ebből a szempontból az ergonómia kulcsfontosságú, tehát minden munkaeszköznek olyannak kell lennie, hogy a leginkább elősegítse az emberi munkát és személyre szabható legyen.



A színek ereje

Emellett nagyon fontos még az inspiráló környezet. Az emberi agy akkor a legkreatívabb, ha azt érzi, hogy nincs korlátozva. Éppen ezért törekedni kell arra, hogy ne egy 4 fal közé bezárt helyiségben érezzék magukat a munkavállalók, hanem valami teljesen más környezetben, ahol akár az értékes szabadidejüket is szívesen eltöltenék.

A színek használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a környezet élénk és vibráló hatást keltsen. Minden színnek különböző pszichológiai hatása van az emberi agyra, ezért célszerű a helyiségek céljának megfelelően kiválasztani őket. Ahol a nyugodt, kreatív munkavégzés lenne a cél, ott például tökéletes választás lehet a zöld – de ha a kommunikáció és a proaktivitás elősegítése a cél, mint például egy tárgyaló esetében, akkor a kék szín sokkal megfelelőbb erre a célra. Az eltérő színek, más-más hangulatot árasztanak és más célt szolgálnak az iroda- és lakberendezésben.

Légies, tág terek

Régen nagyon divatosak voltak a szűk, boxokkal kialakított irodai terek. Ennek az volt a célja, hogy csökkentse a munkatársak közötti kommunikáció mennyiségét – ugyanakkor a kreativitást és a munkamorált is hihetetlenül lerontotta.

A mai modern irodákban ennek az ellentétje az igaz, tehát boxok helyett tág, légies, élhető terek kialakítása a cél, ahol a munkavállalók azt érzik, hogy elegendő helyük van és szabadok, ezáltal pedig nő a munkamoráljuk, a kreativitásuk és a produktivitásuk is.



A kommunikáció elősegítése

A mai irodákban már nem hogy gátolni, de inkább segíteni szeretnék a munkáltatók a kommunikációt és az emberi kapcsolatok kialakítását. A cégek rájöttek, hogy bár a munkavállalók relaxálásával és kapcsolatépítésével kevesebb idő jut a tényleges munka elvégzésére, ám az jóval nagyobb hatékonysággal történik, így sokkal fenntarthatóbb munkakörülményeket biztosítanak a munkavállalóknak, és a fluktuáció is lényegesen alacsonyabb lesz. Ráadásul a csapat pozitív dinamikája és a közös problémamegoldás megintcsak a cég érdekeit képviseli, így a munkáltató jól jár azzal, ha a munkavállalók szorosabb kapcsolatot alakítanak ki egymással, hiszen ezzel plusz motivációjuk lesz arra, hogy minőségi munkát adjanak ki a kezük közül.



Fókuszált munka

Természetesen szükség van az elszigetelt, zavarmentes munka elvégzésére is, hiszen a túl sok közösségi élet sem jelent produktív megoldást. Mint szinte az élet összes területén, itt is szükség van a megfelelő arányok és a balansz megtalálására. Fontos, hogy a munkavállalóknak lehetősége legyen bekapcsolódniuk az irodai atmoszférába és relaxálni, mélyebben megismerni a csapat többi tagjait – ugyanakkor lehetőségük legyen elvonulni, és fókuszáltan végezni a feladataikat is.

A természet közelsége

Ahogy a saját otthon esetében, úgy az irodáknál is igaz: minél több természet jut a 4 fal közé, annál kevésbé érződik, hogy egy zárt térben zajlik a munka. A természetközeliség az élő növényekkel érhető el a legkönnyebben, amelyek nem csak, hogy közelebb hozzák az élővilágot, de a levegőt is tisztítják.



Emellett sok iroda állatbaráttá is van alakítva, amely lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalók magukkal hozzák a kis házi kedvenceiket. Sok munkáltató eleinte ódzkodik ettől az ötlettől, de rengeteg szeretettel és pozitív energiával tudják megtölteni a helyet, ami megintcsak növeli a produktivitást és a kellemes életérzést.

Az irodatervezési- és építési világban rengeteget változtak a trendek az elmúlt 1-2 évtizedben. Ma már a fizetés mellett hasonlóan fontos az, hogy a munkahely természet- és emberközeli legyen. Ahhoz, hogy a legtehetségesebb munkavállalókat vonzza magához a munkahely, törekednie kell arra, hogy megfelelő feltételeket teremtsen.