Az innováció jelentheti a kulcsot a sikeres nemzetközi piacra lépéshez

A belföldi keresletcsökkenés miatt a külföldi piacok jelenthetik a hazai cégek számára a kitörést a válságból. Bár a KSH adatai alapján 2020-ban 4,3 százalékkal csökkent a hazai áruk kivitele 2019-hez képest, fontos, hogy egyre több hazai cég ismerje föl a nemzetközi értékesítésben rejlő lehetőségeket. A K&H szakértői és a K&H családi vállalatok klub előadói szerint az exporttevékenység sikeres kiépítése azon is múlhat, hogy mennyire innovatív az adott vállalat. Ehhez három lépés szükséges: a termék vagy szolgáltatás folyamatos fejlesztése, az egyedi terméktulajdonságok meghatározása, továbbá a nemzetközi kapcsolatok kitartó és következetes bővítése.

A koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatása a cégek exporttevékenységén is megérződött, mivel a KSH adatai alapján 2020 év végén az előző évhez képest 4,3 százalékkal csökkent az export. Bár idén év elejétől már megfigyelhető a javulás, és az export februárban januárhoz képest 9,3 százalékkal nőtt, bőven van még tér a nyitásra. A K&H nagyvállalati növekedési index 2020. negyedik negyedéves eredményei alapján ugyanis a hazai nagyvállalatok több mint felének (52 százalék) egyáltalán nem származik bevétele Magyarországon kívüli piacokról, ami érdemben nem változott az idei első negyedéves eredmények alapján (50 százalék). „A jelenlegi válság alatt a nemzetközi értékesítés fenntartása kitörési pontot jelenthet a vállalatok számára. Amellett ugyanis, hogy ellenállóbbá teszi őket, versenyképességük megőrzését és dinamikus fejlődését is elősegítheti. Kulcsfontosságú lehet ezért, hogy minél több hazai cég külföldi piacokra is kilépjen” – foglalta össze Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

A K&H családi vállalatok klub előadói szerint a külföldi piac kiépítése következetes munkával érhető el, amelyet az alábbi lépésekkel érdemes elkezdeni.

Legyenek előremutató fejlesztéseink, innováljunk!

Azok a cégek tudnak érvényesülni más országokban, akik az aktuális gazdasági körülményekre gyorsan reagálva, nemzetközi szinten is előremutató fejlesztéseket visznek végbe. Ez akkor sikeres, ha folyamatosan figyeljük, elemezzük a nemzetközi trendeket, versenytársakat, emellett azokra az igényekre adunk megoldást, amire a fogyasztóknak valóban szükségünk van. További fontos szempont, hogy termékünket minden esetben az adott piacra szabjuk, és ne ugyanazt próbáljuk értékesíteni minden országban.

Határozzuk meg az egyedi terméktulajdonságokat!

Ahhoz, hogy a külföldi piacokon ki tudjunk emelkedni, magas minőséget kell képviselnünk. Ehhez először azt szükséges meghatározni, hogy mi emeli ki a mi termékünket, szolgáltatásunkat a versenytársak közül, vagyis mi az egyedi terméktulajdonság, azaz a USP (unique selling proposion), ami többek között lehet a technológia, a gyártás hatékonysága vagy a cég filozófiája. Tehát ne kizárólag az ár legyen az, ami megkülönböztet minket, hanem elsősorban értéket teremtsünk, és azt árazzuk be.

Építsünk nemzetközi kapcsolatokat – a járvány idején is!

Az innovatív fejlesztések mellett a mostani körülmények között is elengedhetetlen a nemzetközi kapcsolatok kitartó és szisztematikus építése, amire főként online formában van lehetőség. Ezek az események, beszerzési találkozók ugyanis alkalmat adhatnak a márkanév láthatóságának növelésére és a partneri háló bővítésére is. A megfelelő rendezvény kiválasztásában azt érdemes mérlegelni, hogy csak olyanon vegyünk részt, amelyen a saját vevői körünket legsikeresebben érjük el. Ebben számos hazai cég, többek között a HIPA befektetési ügynökség, a CED gazdaságfejlesztésért felelős szervezet, valamint a HEPA exportfejlesztési ügynökség programjai is támpontot adhatnak.

A K&H Csoport

