Az informatika nem csak a férfiaké! – beszélgetést szervezett a Wild Code School

Magyarországon a technológiai szektorban csupán 10% körüli a női munkavállalók aránya. Miért áll fenn ez a helyzet, és hogyan változhat a jövőben? Érdemes-e a nők IT-szektor-beli jelenlétét erősíteni, s ha igen, hogyan? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ az Emarsys és az Egyenlítő Alapítvány női vezetői a Wild Code School által az iskola indulása alkalmából szervezett meetupon.

Becslések szerint körülbelül 30-40 000 informatikus hiányzik a magyar munkaerőpiacról. Az egyetemi és a főiskolai képzéseken viszont még mindig túlnyomó többséget képviselnek a férfiak. Nagyjából 10-15% körül alakul a női hallgatók aránya informatikai alapszakra felvettek körében, és a tech ágazatban – mondja Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány vezetője. Az ideális cél a 30% lenne, mivel itt húzódik az a határ, melytől felfelé a kisebbség már nem érzi magát rosszul. Mindaddig azonban a csoportdinamika és a csoportinterakciók egyszerűen nem funkcionálnak megfelelően – elemzi a jelenlegi helyzetet Edina. A társadalomban a nemek aránya 50-50%, igazán otthonosan ebben érezzük magunkat. Véleménye szerint, ahogy évekkel ezelőtt a támogató munkakörnyezet és céges kultúra is a nagy, Szilikon-völgybeli cégektől indult térhódításra, a vállalatok „femininné válása” is innen kell, hogy elkezdődjön. A Microsoft felsővezetésében például már 50-50% a férfiak és nők aránya. Az ideális tehát az lenne, ha évről évre itthon is folyamatosan növekedni tudna a női szakemberek aránya.

Miért fontos, hogy a jelenleginél nagyobb arányban képviseltessék magukat a nők az informatikában?

Bíró Ágota, az Emarsys HR igazgatója szerint nem az a kérdés, hogy kell-e több nő a tech szektorba hanem, hogy hogyan lehet és kell ezt megvalósítani. A nők alulreprezentáltsága morális, üzleti és jogi szempontból is aggályos. A diverzitás egy csapatban rendkívül fontos – kutatások igazolják, hogy egy változatos csapat sokkal hatékonyabban tud működni, mint egy homogén, emellett jellemzően a munkatársak is jobban érzik magukat ilyen közegben. A nők általában máshogy közelítenek egy-egy problémához, másképp kommunikálnak, és ez nagyon jót tesz a vállalati kultúrának. Ráadásul – hoz egy érzékletes példát – ha a fejlesztők HR vagy marketing területre dolgoznak, ahol a szakemberek jellemzően nők, miért ne szolgálhatná ki őket több női fejlesztő a másik oldalon?

Ágota megoldásként stratégiai megközelítést javasol: az álláshirdetésektől kezdve a munkatársak tréningelésén át az inkluzív vezetőség kialakításáig – ahogy ez az Emarsysnál is történik – a sokszínű közeg kialakítása érdekében. Ne várjunk azonban gyors csodát, fontos a türelem és a következetesség.

Az Emarsysnál nem elvárás az egyetemi végzettség, és Bíró Ágota szerint nincs is összefüggés a teljesítmény és a diploma között – diplomás és bootcampes programozó is lehet nagyon jó vagy kevésbé tehetséges. A diplomások előnye, hogy az egyetemi évek alatt megtanulják kezelni a kötelező, kellemetlen helyzeteket, a programozóiskolások viszont korábbi karrierjükből hoznak olyan plusz skilleket, melyek értékesek lehetnek az új munkakörben. A bootcamp képzések erőssége valójában éppen abban rejlik, amik az egyetemi képzések hiányossága: a tananyag sokkal inkább fókuszál a munkahelyeken hasznosítható tudás elsajátítására, jóval aktuálisabb, modernebb technológiákat tanítanak, és a Wild Code Schoolnál a soft skillekre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezek közül Bíró Ágota szerint a legfontosabbak a csapatmunka, a jó kérdésfeltevések, az önreflexió, és a tanulási készség. Heal Edina szerint emellett nagyon fontos a kíváncsiság, hiszen a pozíció, amiben egy fejlesztő kezd, nagyon hamar fog megváltozni.

Minek kell változnia ahhoz, hogy több nőt vonzzon az IT szektor?

Jelenleg még mindig él az a tévhit, hogy a technológiai ágazatok inkább férfiaknak valók, másrészt a női IT-s példaképek és karrier-modellek hiánya is hozzájárul a nemek nem megfelelő arányához az iparágban. Heal Edina szerint minden az iskolában és iskoláskorban kezdődik. Sajnos előfordul, hogy a tanárok is nemek szerint kategorizálnak, és a STEM tárgyak oktatásában inkább a fiúkat favorizálják. Ezért ösztönöznünk kell a lányokat, hogy a lehető legkorábban kerüljenek kapcsolatba a technológiával és ismerjék meg a kódolás, programozás világát már az iskolában. Emellett a média és a reklámok szerepe is fontos, a személyi számítógépek megjelenésekor például a hirdetésekben csak a fiúkat és férfiakat célozták. Mivel sokaknak még mindig nincs fogalma arról, pontosan mit csinál egy programozó, ezért a szó hallatán valamelyik filmből fog beugrani egy kép. Szemüveges fiú ül egy alagsorban több monitorral körülvéve, a klaviatúra mellett pizza maradványok. A média még ma is így vagy hasonlóan ábrázolja a számítógépes szakembereket. A Wild Code School ezt a sztereotípiát célozza lebontani, hangsúlyozza Katie Olsen, az iskola európai campusainak igazgatója.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy meg kell változtatni az informatikához kapcsolódó nyelvezetet is, hogy az gender-semlegesebbé váljon, és ne riassza el a nőket a szakmától. A programozást vonzóvá tehetjük egyszerű trükkökkel, például ha a problémamegoldás helyett az alkotást, kreativitást emeljük ki. A hangsúly jelenleg a technológia matematikai elemén van, ami esetleg elrettentő lehet, pedig az informatika sokkal több a kódolásnál. Más képességek is fontosak a tech területén, például a kreativitás és az empátia is.

Bíró Ágota megemlíti, hogy fontos tisztában lennünk vele: a tudatalattinkban sok alapvetés van elraktározva, és az emberek bizonyos szakmákat még ma is férfiakkal, másokat pedig nőkkel asszociálnak. Nehezen képzelünk el például egy férfi recepcióst, vagy ápolót. Erre az egyszerű tényre is érdemes nagyon odafigyelni, és tudatosan érzékenyíteni a munkatársakat. Például ha egy női vezetőt választunk a kiválasztási folyamatban, többszörösen meg kell indokolni, hogy valóban ő a legalkalmasabb jelölt, míg egy férfi esetében nem érez hasonló kényszert Bíró Ágota.

A Wild Code Schoolnál ösztöndíjjal támogatják a nőket, diákjaik 30%-a nő. Emellett a példamutatásban ugyanilyen fontosak az iskola erős női vezetői. S hogy mire számíthatnak a diákok végzés után? A digitális tudás nem csak a tech szektorban hasznosulhat – a médiától kezdve az építőiparig bezárólag bárhol el lehet helyezkedni, ráadásul egy második szakma elsajátítása, mely mutatja az eltökéltséget és tanulási vágyat, rendkívül vonzóvá teszi a jelölteket a munkaerőpiacon – meséli Katie Olsen. Az Wild Code Schoolnál azt szeretnék, ha egyre több nő ismerné fel, hogy az informatika izgalmas karriert kínál, és számukra is érdekes lehet az pálya.

Miért épp a nőknek?

A webfejlesztő szakma és az IT terület számtalan tényező miatt lehet különösen alkalmas a nők számára. Tipikusan nem időhöz kötött munkakörökről beszélünk, így gyerek mellett is könnyebb ilyen munkát végezni, véli Katie. Ezeket a példákat kell bemutatni, hogy az a nők számára megfoghatóvá váljanak ezek az előnyök. Az empátia és az emocionális megértés, amely tanulmányok szerint elsősorban a nők erőssége, szintén fontos a tech világában is. Fontos képességek a figyelem, fegyelem, türelem és absztrakciós készség, melyek mind nők által is elsajátíthatók.

A jövő munkahelyein nagyon sok technológiailag képzett emberre lesz szükség. Az olyan ágazatokat is uralja ma már a digitális technológia, amelyek néhány éve még csak hallomásból ismertek szoftver mérnököt. Ebből az átalakulásból pedig kimaradni semmilyen társadalmi szegmensnek nem érdemes.

A Wild Code Schoolról

Az iskolahálózatot Anna Stépanoff és Romain Cœur alapították 2014-ben. Az alapkoncepció egy 5 hónapos intenzív webfejlesztő képzés, mely e-learning szekciókból és osztálytermi találkozókból, valamint workshopokból és valódi ügyfélproblémák megoldásából áll. Az iskola egyszerre támogatja az asszertív és a kollaboratív munkastílust, alapvető értékei az informatika iránti szenvedély, a folyamatos innováció és a közvetlenség.

A tananyag részét képzik különféle workshopok és hackathonok, de ami a legfontosabb, hogy a diákok – azaz a Wilderek – valós ügyfeleknek is dolgoznak, így a technikai tudás mellett a csapatmunkára való képességüket, tárgyaló- és kommunikációs készségüket is fejlesztik, valamint a későbbi elhelyezkedéshez fontos projekt portfóliót építenek ki.

Az oktatók osztálytermi előadások helyett mentorálják a hallgatókat a projektek alatt. Az európai campusokon végzett alumni diákok aktív tagjai maradnak a közösségnek, rendezvényekre járnak vissza, inspirációt és szakmai lehetőségeket hoznak a diákok részére.

Az első campus La Loupe városában nyílt, melyet számos másik követett Franciaországban, majd 2018-ban Brüsszelben, 2019-ben pedig Berlinben, Madridban, Lisszabonban, Londonban és Bukarestben nyílt képzési központ. A Budapest-campus mellett 2020 januárjában Amsterdamban, Dublinban, Barcelonában és Milánóban is indul Wild Code School képzés.

Az Egyenlítő Alapítványról

Hisszük, hogy nőként karriert építeni, vezetőnek lenni a nemünktől független univerzális, emberi képesség. Célunk, hogy mindenki – férfiak és nők – számára magától értetődő, természetes legyen: ne nemünk vonatkozásában hozzunk döntést arról, hogy rálépünk-e erre az útra.

Bár Magyarországon a gazdaságilag aktívak és a foglalkoztatottak közel fele nő, a társadalmi és gazdasági szerepük ezzel nincs összhangban. A parlamentben a női képviselők aránya kevesebb, mint egyharmada az EU-s átlagnak. A nagyvállalatok felsővezetésében a nők aránya csupán 17%.

Az Egyenlítő Alapítvány célja azoknak a változásoknak az elindítása és támogatása, amelyek eredményeként több női vezető lesz a magyar gazdasági, kulturális, akadémiai, tudományos és politikai életben.

http://www.egyenlitoalapitvany.org/



Az Emarsysról

Az Emarsys budapesti fejlesztési központja 2010-ben alakult és mára 2 fős vállalkozásból 215 fős központtá nőtte ki magát. Az Emarsys az egyetlen olyan vásárlói elköteleződést segítő többcsatornás platform, amelyet úgy fejlesztünk, hogy felgyorsítsa az üzleti célok megvalósulását. A leginnovatívabb technológiák felhasználásával megkönnyítjük a marketinges szakemberek munkáját. 2016-ban cégünk 22.3 millió dolláros befektetést kapott az AI-módszerek fejlesztésére, amit szintén Budapesten végzünk.

Célunk, hogy termékünk segítségével partnercégeink megfelelő időben és célzottan tudják megszólítani a fogyasztókat, akik így számukra valóban releváns, egyéni igényekre szabott ajánlatokat kaphatnak.

16 országban van a vállalatnak képviselete, 800+ munkatársat foglalkoztatunk és 2,500+ ügyfelet szolgál ki a világ 140 országában. Ügyfelei közé tartozik többek között az eBay, a Nike, a Runtastic, a Samsonite és a WizzAir.

https://emarsys.com/