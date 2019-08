Az IMMOFINANZ STOP SHOP portfóliója 90 kiskereskedelmi parkra bővül

Az IMMOFINANZ folytatja a korábban bejelentett bővülési terveit a kiskereskedelmi piacon, célja a STOP SHOP kiskereskedelmi márka növekedése, amely portfólió mostanra 90 egységre bővül. A legutóbbi felvásárlások Szlovéniát és Lengyelországot érintik és 6 már teljesen bérbeadott újabb kiskereskedelmi parkot foglal magában, közel 54 000 m2 bérelhető területtel. Az éves bérleti díjakból származó bevétel megközelítőleg 6,6 millió euró, amely 8,6% -os bruttó hozamot jelent.

Hat kereskedelmi park megvásárlása Szlovéniában és Lengyelországban

Két fejlesztési projekt befejezése várható 2019. augusztusában és 2020. tavaszán, valamint előkészületek egy másik lengyelországi helyszínre

A STOP SHOP portfólió 90 egységre bővül, teljesítve a 2019-re kitűzött célt

Az IMMOFINANZ vezető pozíciója újabb akvizíciókkal és fejlesztési projektekkel tovább erősödik Európában a kiskereskedelmi park-üzemeltetése terén

Az akvizíción felül két projekt még fejlesztés alatt áll, amelyek hamarosan megnyílnak összesen 21 000 m2 bérelhető területtel Lengyelországban (Siedlce) és Szerbiában (Sremska Mitrovica). A közelmúltban egy újabb STOP SHOP előkészületei is elindultak a lengyel Zielona Gora városában. Ezzel az IMMOFINANZ STOP SHOP portfóliója 9 országban 90 kiskereskedelmi parkra bővül, több mint 650 000 m2 bérelhető területtel és megközelítőleg 900,0 millió euró könyv szerinti értékkel. További beszerzések és fejlesztési projektek kiértékelése jelenleg is zajlik.

„Ez a növekedést célzó lépés nem csak tovább erősíti vezető pozícióinkat az európai piacon a kiskereskedelmi parkok üzemeltetése terén, hanem javítja fenntartható pénzforgalmunkat is. A tranzakció bérlőink bázisa mellett, a nemzetközi kiskereskedőknek szánt bérleti kínálatunkat is növeli. Ez egyértelmű versenyelőnyt jelent számunkra, a lehetséges megtérülés ezeken a piacokon pedig önmagáért beszél” – mondta Oliver Schumy, az IMMOFINANZ vezérigazgatója. „Ezekkel a tranzakciókkal teljesítettük azt a célkitűzésünket, hogy 2019-re jelentősen, 90 egységre bővítsük STOP SHOP portfóliónkat. A következő két évre vonatkozó célunk továbbra is az, hogy az akvizíciók, valamint a saját fejlesztési projektek révén 100-ra bővítsük a STOP SHOP kiskereskedelmi egységeink számát.”

Az 5 szlovén kiskereskedelmi park megvásárlása befejeződött. Az ingatlanok Jesenice, Skofja Loka, Murska Sobota, Slovenj Gradec és Slovenska Bistrica településeken találhatók, közel 46 200 m2 bérelhető területtel. Az eladó a Centrice Real Estate Ljubljana s.o.o. Az IMMOFINANZ STOP SHOP portfóliója Szlovéniában immár 14 kiskereskedelmi parkot foglal magában, körülbelül 98 400 m2 bérelhető területtel. A Lengyelországban megvásárolt kiskereskedelmi park Lowiczben található, területe 7 900 m2, az eladó a lengyel Developer Pro Csoporthoz tartozik, a tranzakció lezárására pedig a következő hetekben kerülhet sor. Ez az akvizíció és a jelenleg fejlesztés alatt álló két projekt 10 egységre növeli a STOP SHOP kiskereskedelmi parkok számát Lengyelországban, közel 69 000 m2 bérelhető területtel. Ezenkívül a horvát Valpovo városban egy 2018-ban megvásárolt, 6 700 m2-es kiskereskedelmi park 2019 második negyedévében került át a meglévő befektetések portfóliójába.

Fejlesztési projektek

Szerbia tizedik STOP SHOP egysége Sremska Mitrovicában 2019. augusztus végén nyílt meg és a közel 7 000 m2 bérelhető terület teljesen bérbeadott. A 22 jól ismert márka között megtalálható például a New Yorker, a CCC, az LC Waikiki és a Deichmann.

A Varsótól közel 80 kilométerre keletre lévő Siedlce városban található STOP SHOP közel 14 000 m2 bérelhető területtel rendelkezik, és a tervek szerint 2020 tavaszán nyílik meg. A jövő bérlői között szerepel az LPP lengyel kiskereskedelmi divatcég három márkával, valamint a CCC és a Hebe gyógyszertár lánc.

A Varsótól közel 460 kilométernyire nyugatra fekvő Zielona Gora városában épülő STOP SHOP közel 6 700 m2 bérelhető területtel rendelkezik. A munka az építési engedélyek megszerzése után azonnal megkezdődik.

A közelmúltban fejeződött be a cseh Trebic városban található STOP SHOP közel 6 600 m2-es bővítése. Ennek a teljesen bérbeadott ingatlan jelenleg közel 22 000 m2 bérelhető területtel rendelkezik, és mérete alapján az IMMOFINANZ legnagyobb kiskereskedelmi parkja.

A STOP SHOP portfólióról

A STOP SHOP az IMMOFINANZ kiskereskedelmi márkája Közép – és Kelet-Európában. A koncepció célja, 30-150 ezer fős vonzáskörzetű csomópontokban regionális bevásárlóközpontok létrehozása. A jól megközelíthető kiskereskedelmi parkok elegendő parkolóhellyel rendelkeznek és a mindennapi bevásárlást szem előtt tartva, kiváló ár-érték arányban kínálják a termékek széles választékát az ártudatos vásárlóknak.

Az állandó befektetési portfólióban található STOP SHOP egységek teljesen bérbeadottak és a bérbeadási ráta 98,7%-os (2019. március 31-i állapot).

A legutóbb megnyílt egységeket is beleszámítva az IMMOFINANZ STOP SHOP portfóliója 9 országban 90 kiskereskedelmi parkból áll: Magyarországon (14), Ausztriában (13), Szlovákiában (16), Csehországban (10), Lengyelországban (10), Szlovéniában (14) és Szerbiában (10) Romániában (1) és Horvátország (2).

Az IMMOFINANZ-ról

A kereskedelmi célú ingatlanokra szakosodott IMMOFINANZ csoport alaptevékenysége az ingatlankezelés és –fejlesztés, amely Európában az alábbi hét piac kiskereskedelmi és irodai szegmenseire összpontosítja tevékenységét: Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Lengyelország. A cég által nyújtott minőséget és szolgáltatási színvonalat a STOP SHOP és a VIVO! kiskereskedelmi márkák, valamint a myhive irodamárka fémjelzi. A csoport több mint 220 tagból álló ingatlanportfóliójának összértéke közel 4,4 milliárd EUR. Az IMMOFINANZ részvényeit a Bécsi (ATX tőzsdeindex) és a Varsói Értéktőzsdén jegyzik. További információ: http://www.immofinanz.com