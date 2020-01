Az EurÃ³pai BizottsÃ¡g intÃ©zkedÃ©seket hagyott jÃ³vÃ¡ az 5G hÃ¡lÃ³zatok biztonsÃ¡ga Ã©rdekÃ©ben

Az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok biztonsága érdekében az Európai Bizottság intézkedéscsomagot hagyott jóvá, ebben kitérnek a magas kockázatúnak tekintett beszállítókra vonatkozó korlátozások feltételeire is – közölte a digitális korra felkészült Európáért felelős uniós biztos szerdán.

Margrethe Vestager elmondta, az intézkedéscsomag az EU koordinált értékelésében azonosított valamennyi kockázattal foglalkozik, beleértve a nem technikai tényezőket is, például a nem uniós államok által vagy államilag támogatott szereplők által az 5G ellátási láncon keresztül történő beavatkozás kockázatát. Az eszköztár stratégiai és technikai intézkedéseket, valamint az ezek hatékonyságának megerősítését célzó kapcsolódó intézkedéseket tartalmaz.

Rendelkezik a biztonsági követelmények megerősítéséről, a beszállítók kockázati profiljának értékeléséről, az értékesítők diverzifikációját biztosító stratégiák bevezetéséről, valamint a magas kockázatúnak tekintett beszállítókra vonatkozó korlátozások alkalmazásáról. Megengedi az ilyen beszállítók kizárását is, ha az a kritikusnak és érzékenynek tekintett kulcsfontosságú eszközök – például a gerinchálózati funkciók – szempontjából szükségesnek bizonyul.

Noha a hálózat biztonságos bevezetéséért nagyrészt a piaci szereplők, a nemzeti szintű biztonságosságért pedig a tagállamok felelősek, az 5G hálózatbiztonság az egész egységes piac és az EU technológiai szuverenitása szempontjából is stratégiai jelentőségű kérdés.

Az uniós biztos azt közölte, hogy az Európai Bizottság a tagállamok kérésére adott esetben minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni az 5G-s infrastruktúra és ellátási lánc biztonságának garantálása érdekében. Ezek közé tartozik, hogy érvényesíti a távközlési és kiberbiztonsági szabályokat, koordinálja a szabványosítással és az egész EU-ra kiterjedő tanúsítással kapcsolatos feladatokat, közvetlen külföldi beruházások átvilágításának kereteit hozza létre az európai 5G ellátási lánc védelme érdekében, közbeszerzések terén biztosítja a biztonsági szempontok kellő figyelembevételét, valamint az uniós finanszírozási programok esetében biztosítja, hogy a kedvezményezettek megfeleljenek a vonatkozó biztonsági követelményeknek.



Thierry Breton uniós belső piaci biztos kedden arról nyilatkozott, hogy az Európai Uniónak nem áll szándékában eleve kizárni egyetlen vállalatot sem az ötödik generációs mobil távközlési infrastruktúra fejlesztésekből, még a kínai Huawei kitiltását szorgalmazó washingtoni nyomás ellenére sem. Tájékoztatása szerint az uniós bizottság a szigorú felügyeletet minden esetben előnyben részesíti bármilyen átfogó tilalom elrendelésével szemben.Az MTI -hez eljuttatott közleményben a Huawei Technologies azt írta, üdvözli az Európai Bizottság bejelentését, amelynek következtében a vállalat továbbra is részt vehet a következő generációs mobilhálózatok, az 5G európai telepítésében. Az 5G kiberbiztonsága előítéletektől mentes, objektív és tényeken alapuló megközelítése lehetővé teszi Európában a biztonságosabb és gyors 5G-hálózatok kiépítését – írták.Megjegyezték, hogy a cég csaknem 20 éve van jelen Európában, és leszögezi, hogy ez idő alatt bizonyította elkötelezettségét a kiberbiztonság iránt. “Továbbra is azon dolgozunk majd, hogy az európai kormányzatokkal és ipari szereplőkkel közösen egységes szabványokat, protokollokat hozzunk létre, melyek megerősítik a hálózatok biztonságosságát és megbízhatóságát” – írták.(MTI)