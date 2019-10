Az Euronics is beszáll az e-sportba

Az elektronikus sportok folyamatosan gyarapodó rajongótábora jelenleg nagyjából 242 milliósra tehető világszerte. Az Amerikai Egyesült Államokban és Ázsiában a legmagasabb az arány, hatalmas stadionokat töltenek meg a rajongók egy-egy rangosabb bajnokság döntőjén (az online közvetítések nézőszámairól nem is beszélve). Magyarországon még kialakulóban vannak a rajongói közösségek. Hazánkban körülbelül 200 ezer főre tehető az e-sportolók száma, az igazán elhivatottak pedig már több éve jelentkezhetnek a Magyar E-sport Akadémiára is, ahol professzionális felkészítés zajlik.

A hazai Euronics úgy látja, a hazánkban is dinamikusan bővülő e-sport megérett a támogatásra, így örömmel csatlakozott a nemzetközi Euronics International Ltd. kezdeményezéshez, mely a világ egyik legnagyobb e-sport vállalatával, az ESL-el szponzorációs megállapodást kötve, elkötelezett támogatója lett a virtuális versengéseknek. Az együttműködés a Hamburgban megrendezésre kerülő ESL One bajnokságot érinti. John Olsen, az Euronics International Ltd. elnök-vezérigazgatója az ESL együttműködés egyik legfontosabb hozadékának azt tartja, hogy az Euronics csoport tagjai és az Euronics márkanevet viselő vállalatok erősíthetik együttműködéseiket, az e-sportolók támogatása a játékosok, a rajongók és az Euronics közös hasznára válik.

„A hamburgi világbajnokságon a magyar Euronics is képviselteti magát, továbbá szakújságíró megbízásával helyi tudósítás is készül, a rendezvény végén pedig részletes beszámolót is várhat a hazai közönség.” – mondta Hunyady László, az Euronics marketing és értékesítési igazgatója.

Az ESL One az e-sport egyik legnagyobb rendezvénysorozata, mely évi 630 millió nézőt vonz, összesen 3,45 millió dolláros (több, mint 1,04 milliárd forintos) nyereményalappal. Egy évben 6 bajnokságot rendeznek meg a világ különböző pontjain, idén Katowice, Mumbai, Cologne, Birminghan és New York után október 25-27 között Hamburgban csapnak össze az e-sport legjobb professzionális csapatai. Délelőttönként a rendezvény fő attrakciója a Clash of Clans bajnokság lesz, ahol 8 csapat küzd majd az ESL Hamburg arénájában a 250 000 dolláros fődíjért. Délutánonként pedig az egyik legnépszerűbb stratégiai MOBA játék, a Dota 2 világbajnokság kerül megrendezésre. További érdekes kiegészítő programok várják az érdeklődőket, mint például a Cosplay verseny, vagy a Dota Underlords bajnokság, ahol 2000 eurós főnyereménnyel gazdagodhat a legjobb versenyző.

„Amellett, hogy az Euronics globális szinten támogatja az ESL hamburgi döntőjét, lokálisan is teszünk ezért a célért: idén először, az ESL One bajnokság utolsó két napjával egy időben kerül megrendezésre a budapesti Sugár üzletközpontban lévő Euronicsban azEuronics Gaming 7vége, ahol szombaton a kilátogatók a méltán népszerű streamerrel, Paplovaggal találkozhatnak és a Quake Champions keretein belül mutathatják meg tudásukat, vasárnap pedig a legendás Counter Strike játékos, Kodiak várja az érdeklődőket CS: Go edzésekkel, reflexjátékokkal és más érdekességekkel.” – mondta Fazekas Bálint, az Euronics nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.

Az ESL One Hamburg Clash of Clans és Dota2 világbajnokság mérkőzései az Euronics weboldalán keresztül, külön erre dedikált aloldalon is követhetők lesznek október 25-27 között.

Az Euronics Műszaki Áruház – Vöröskő Kft-ről: A veszprémi székhelyű Vöröskő Kft.-t 1989-ben alapították, tulajdonosai magyar magánszemélyek. A cég 2001 áprilisában csatlakozott az Euronics International Ltd. nemzetközi beszerzési társuláshoz, amelyhez 36 országban több mint 8 800 üzlet tartozik. Az Euronics már Magyarország minden megyéjében jelen van. A Vöröskő Kft. árbevétele 2018-ban meghaladta a bruttó 74 milliárd forintot. A cégcsoport összesen 1260 dolgozót foglalkoztat, országszerte 68 áruházzal rendelkezik.