Az EU kész erősíteni az együttműködést az Egyesült Államok kilépése után is a párizsi klímaegyezmény többi aláírójával

Az Európai Unió kész erősíteni az együttműködést a párizsi klímaegyezmény többi aláírójával, miután az Egyesült Államok hétfőn hivatalosan is megkezdte a kilépés folyamatát – hangsúlyozta kedden Miguel Arias Canete, az Európai Bizottság éghajlat- és energiapolitikáért felelős tagja.

A párizsi megállapodás a friss fejlemények ellenére sincsen veszélyben, az alapjai továbbra is szilárdak – szögezte le a spanyol uniós biztos a Twitteren.

“Ezután is együtt fogunk dolgozni azon szereplőkkel, entitásokkal az Egyesült Államokban, amelyek elkötelezettek az ambiciózus klímavédelmi fellépés iránt” – írta az egyezmény mellett kiálló amerikai szövetségi államokra és városokra utalva.

Washington hétfőn hivatalosan megindította a várhatóan nagyjából egy évig tartó kiválási folyamatot, amely a jövő évi amerikai elnökválasztást követően zárul le.

Donald Trump amerikai elnök már a választási kampányban is a szerződés megrögzött ellenzőjeként lépett fel, kormánya pedig az elmúlt évek folyamán számos meglévő környezetvédelmi szabályozást helyezett hatályon kívül vagy gyengített meg arra hivatkozva, hogy azok rontják az ország versenyképességét.

A 2015-ös párizsi klímaegyezményt a világ szinte minden országa aláírta.(MTI)