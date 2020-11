Az ételszállító cég felkészült a második hullámra – már segíthetjük az éttermeket is a Wolton keresztül

A közelmúltban bejelentett járványügyi intézkedéseket követően a Wolt visszaállítja több, a tavasszal már bevált szigorú egészségvédelmi intézkedését. A nehéz helyzetbe került éttermeket pedig az elviteles rendelések jutalékának eltörlésével és az éttermeknek felajánlható „borravaló” bevezetésével támogatja a futárcég.

A koronavírus járvány első hulláma idején az egyik legfontosabb intézkedés a kontaktusok számának csökkentését szolgáló ún. érintkezésmentes kiszállítás bevezetése volt. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állásfoglalása szerint ugyanis az ún. érintkezésmentes ételkiszállítás a legbiztonságosabb élelembeszerzési forma, mivel a koronavírus – ahogyan a légúti betegséget okozó kórokozók többsége – cseppfertőzéssel és közvetlen emberi érintkezéssel terjed, a személyes kapcsolat elmaradásával tehát a lehető legkisebbre csökkenthető a fertőzésveszély. Az ételkiszállító Wolt továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a kiszállítás során az ügyfél ne is találkozzon a futárral.

Az EFSA tanulmányból az is kiderül, hogy a koronavírus nem fertőz tovább a főtt ételben, az éttermekben pedig alapesetben is rendkívül szigorúak a készítésre és a csomagolásra vonatkozó szabályok, amelyekre jelen körülmények között még inkább odafigyelnek.

Mindezek mellett a házhozszállítást végző futárok továbbra is kiemelt figyelmet szentelnek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak maximális betartására: rendszeresen fertőtlenítik a kezüket és a kiszállításhoz használt eszközöket is. Külön felkészítették őket a speciális kézbesítésre éppúgy, mint a hasonló helyzetekben elvárt higiénés óvintézkedések kötelező és rendszeres megtételére.

A tavaszi időszakhoz képest újdonság, hogy a Wolt bevezette az éttermek számára adható „borravaló” lehetőségét, amellyel a fogyasztó a korlátozások miatt nehéz helyzetbe jutott éttermeket az applikáción keresztül támogathatja. Emellett továbbra is elérhető funkció a futárnak adható borravaló beállítása is.

„Az éttermek még a tavaszi, első lezárások hatásait sem heverték ki, a mostani korlátozások pedig még nehezebb helyzetbe sodorják őket. Ezért gondoltuk úgy, hogy vendégeinknek biztosítjuk annak lehetőségét, hogy támogatni tudják kedvenc éttermeiket – mondta el Tajta Ákos, a Wolt ügyvezető igazgatója. Hozzátette: “emellett saját eszközeinkkel is segíteni szeretnénk, ezért az éttermeket terhelő kiszállítási jutalékot az elviteles rendelések esetében 0-ra csökkentettük”. Az éttermek számára jelenthet segítséget a kormány által bejelentett intézkedés, mely szerint az elviteles ételek áfáját 27-ről 5%-ra csökkentik. Ezt az intézkedést már a tavaszi időszakban javasolta a Wolt a Magyar Vendéglátók Ipartestületével, valamint 500 étterem tulajdonosával közösen.

Az éttermek mellett a kisboltokból történő házhozszállítás is elérhető a Wolt applikációjában. Mivel a következő időszakban kiugróan megemelkedő forgalom várható, ennek kiszolgálása érdekében a futárcég meghosszabbítja a kiszállítási időt, így mostantól minden este 23 óráig vállalják az ételek, élelmiszerek házhozszállítását.

A Woltról

A Wolt egy technológiai vállalat, amely forradalmasította az ételrendelési piacot. A helsinki székhelyű cég 23 országban és több mint 100 városban működik, 20 ezernél is több étterem, valamint 44 ezer futár tartozik a partnerei közé. A ma már több mint 1400 embert foglalkoztató társaságba 2014-es alapítása óta 267 millió eurót invesztált többek között az ICONIQ Capital, a Highland Europe, a 83North, az EQT Ventures, az Inventure, a Lifeline Ventures, a Goldman Sachs Growth Equity, továbbá Ilkka Paananen, a Supercell alapítója és vezérigazgatója, valamint Risto Siilasmaa, a Nokia elnöke.