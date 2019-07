Az Est Media megvásárolta a Delta Systems Kft-t

Az Est Media Nyrt. megvásárolta a Delta Systems Kft. – közölte az Est Media kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Delta Csoport és az Est Media MTI-nek kedden küldött közleményében hangsúlyozzák, hogy a Delta Systems Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásával a tőzsdei cég infokommunikációs területen jelenik meg.

A Delta Csoporthoz tartozó vállalat 28,6 milliárd forintos vételárából 2,35 milliárd forintnyit pénzben fizetnek meg. Zártkörű alaptőke-emelés keretében 125 millió darab Est Media részvényt is kibocsátanak a Delta Csoport holdingcége, a Deltagroup Holding Zrt. részére 210 forintos kibocsátási áron, összesen 26,25 milliárd forint értékben, amellyel az a tőzsdei társaság főrészvényesévé válik.

A pénzbeli teljesítés biztosítása érdekében az Est Media hosszú távú, 5 éves futamidejű részvényesi kölcsönszerződést kötött egyik jelenlegi nagyrészvényesével.



A komplett infrastruktúra-megoldásokra – architektúratervezés, hálózati megoldások, hardverelemek, alkalmazásintegráció, infrastruktúramenedzsment – fókuszáló Delta Systems Kft. árbevétele a 2018. július 1-jén kezdődött és 2019. június 30-val zárult pénzügyi évben várhatóan megközelíti a 16 milliárd forintot.A tranzakcióval egyidejűleg új növekedési stratégia kidolgozását is megkezdte a vállalat, amellyel a régióban 3-5 éven belül az ipari digitalizációs folyamat meghatározó szereplőjévé kíván válni. A közeljövőben bemutatandó stratégia saját termékfejlesztésre és akvizíciókra is épít – olvasható a közös közleményben.A későbbiekben az Est Media jelenleg háromfős igazgatósága kiegészül a Deltagroup Holding Zrt. által jelölt három taggal. A személyi változások, valamit a tranzakció jóváhagyása végett a tőzsdei társaság hamarosan összehívja rendkívüli közgyűlését.A Delta Csoport immáron több mint 30 éve a hazai informatikai szektor vezető szereplőinek egyike, a mintegy 250 főt foglalkoztató, teljesen magyar tulajdonban lévő informatikai rendszerintegrátort 1987-ben alapították. A cégcsoportot évről-évre szakmai elismeréssel díjazzák olyan világhírű technológiai szállítók, mint HP, a HPE, a CISCO, a VmWare, a Citrix, a Canon, a Dell vagy éppen a Lenovo.A Delta Csoport a komplett infrastruktúra megoldásokra fókuszál, beleértve a teljes architektúra-tervezést, a hálózati megoldások és hardverelemek tervezését és telepítését, az alkalmazásintegrációt és az infrastruktúramenedzsmentet. Emellett tevékenységének fontos része az IT- és irodatechnikai eszközök szervizelése, kereskedelme és az outsourcing tevékenység.A Delta Csoport erősítendő a közlekedési informatikával foglalkozó részlegét, a folyamatos növekedés jegyében 2016. februárjában vásárolta meg a szegedi székhelyű New Line Kft. többségi tulajdonjogát, amely azóta is a vállalatcsoport közlekedési informatikáért felelős tagja.A BÉT vezérigazgatója az Est Media kérésére kedden a kereskedési idő kezdetétől felfüggesztette az Est Media törzsrészvényeivel való kereskedést, amelyet 14 óra 30 perckor állítanak vissza.Az Est Media részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájában kereskednek, a részvény hétfői záróára 150 forint volt.(MTI)