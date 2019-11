Az Erste a legjobb privátbank Kelet-Közép-Európában, Ausztriában és Horvátországban a The Banker és a PWM magazin szerint

Az Erste Csoport nyerte el a The Banker magazin és a Professional Wealth Management (PWM) vagyonkezelési magazin legjobb kelet-közép-európai privátbanknak járó elismerését 2019-ben. Emellett az Erste Private Banking kapta a Financial Times Csoporthoz tartozó két szakmai folyóirattól a legjobb ausztriai privátbanknak és a legjobb horvátországi privátbanknak járó díjat is 2019-ben.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén már hatodszor nyertük el a pénzügyi szektor számos szakértője által odaítélt neves díjat. Az elismerés jól tükrözi a magas minőség iránti elkötelezettségünket és azt a törekvésünket, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleink számára” – jelentette ki Kállay András, az Erste Csoport kelet-közép-európai privátbanki kompetenciaközpontjának vezetője. “Az Erste Private Banking elsősorban az ügyfelek egyedi élethelyzeteihez igazított, kiváló vagyonkezelési szolgáltatásokat kíván nyújtani, és arra törekszik, hogy termékei és szolgáltatásai áttekinthetőek és könnyen elérhetők legyenek. Ügyfeleink bíznak bennünk, amit mutat a kezelt vagyon erőteljes növekedése: a portfólió 6,3 százalékkal 22,6 milliárd euróra bővült 2018-ban.”

A legjobb privátbank Kelet-Közép-Európában

A PWM és a The Banker magazin az Erste privátbanki üzletágát hirdette ki győztesnek a kelet-közép-európai kategóriában a 2019. évi megmérettetésen, kiemelve hogy az Erste Csoport a régió egyik vezető vagyonkezelési társasága, és nem csak Ausztriában, hanem helyi privátbanki üzletágai révén Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában is aktív. Ezeken a piacokon az Erste Private Banking több mint 19 ezer privátbanki ügyfél számára nyújt szolgáltatásokat, összesen 22,6 milliárd eurós vagyont kezelve. A széles paletta vagyonkezelési és tanácsadási, valamint határon átnyúló és különböző jogrendszerek közti szolgáltatásokat kínál szerte a régióban. Az Erste Private Banking idén sorozatban hatodik alkalommal nyerte el a The Banker és a PWM magazin nagyra értékelt díját, a legjobb kelet-közép-európai privátbanknak járó elismerést.

A legjobb privátbank Ausztriában

Amellett, hogy a legnagyobb privátbanki szolgáltatónak minősül Ausztriában, az Erste Csoport piacvezető is az ország befektetési alapjainak piacán, és egész sor innovatív terméket kínál kezdve a globális trendekhez igazodó alapoktól a fenntartható befektetési formákig, amelyek egyre több ügyfél érdeklődését keltik fel Ausztriában és egész Kelet-Közép-Európában. Az Erste Private Banking hét éven belül immár hatodszor vehette át a legjobb privátbanknak járó díjat Ausztriában.

Thomas Schaufler, az Erste Bank Oesterreich privátbanki üzletágért felelős igazgatósági tagja közölte: „Az osztrák piacon legnagyobb és piacvezető privátbanki szolgáltatójaként az Erste Bank büszke arra, hogy a területen elért komoly eredményei ismét elismerésre találtak. Az Erste Private Banking a privátbankokra jellemző elsőrangú tanácsadást és a testre szabott egyedi kínálatot elegyíti egy széles körben elismert univerzális bank innovatív platformjaival és sokrétű lehetőségeivel. Például az általunk használt legmodernebb elszámoló rendszer révén ügyfeleink a magánvagyonukat és a vállalkozásuk vagyonát is bármikor leellenőrizhetik online. Ez a megoldás kielégíti a következő generáció igényeit és elvárásait, emellett tovább erősíti többgenerációs vagyonkezelési szolgáltatóként felhalmozott szakértelmünket.”

A legjobb privátbank Horvátországban

Az Erste 2007 óta nyújt privátbanki szolgáltatásokat Horvátországban, ahol jelenleg több mint ezer ügyféllel rendelkezik. Zágrábban, Rijekában, Splitben, és Eszéken tart fenn privátbanki kirendeltséget. „Rendkívül boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy a The Banker és a PWM ismét elismerte termékeink és szolgáltatásaink minőségét. Üzleti tevékenységünk gerincét az a szenvedély és elkötelezettség adja, amellyel privátbankáraink igyekeznek megvalósítani a célkitűzéseket és teljesíteni ügyfeleink elvárásait. Az egész csapat kiváló teljesítménye és az Erste Csoport jelentős támogatása nélkül nem érhettük volna el ezt a kiemelkedő eredményt és nem nyerhettük volna el ezt a neves díjat. Ügyfeleink elégedettsége mellett a szakmai elismerés jelenti az egyik legnagyobb motivációt számunkra – mondta Kristina Buconjic, az Erste Bank horvátországi privátbanki üzletágának vezetője. A 2019.évi díj öt éven belül immár a harmadik, amelyet az Erste horvátországi privátbanki üzletága elnyert.

A The Banker és a PWM globális privátbanki díja

A Globális Privátbanki Díj odaítéléséhez a 15 privátbanki és vagyonkezelési szakértőből álló zsűri több mint száz privátbankot hasonlított össze olyan alapvető teljesítménymutatók alapján, mint a portfóliókezelés, eszközallokáció, átláthatóság, kockázatkezelés, növekedési stratégia, ügyfélkiszolgálás, etikai tényezők, üzleti modellek, innováció, valamint a munkaerő megtartásának képessége.

A londoni Financial Times Group által havonta kiadott The Banker pénzügyi magazin a bankszektorral foglalkozik elsősorban. A lap nevével fémjelzett díjak és rangsorok a nemzetközi banki közösség által elfogadott benchmarkokat jelentenek. A szintén a Financial Times Group kötelékéhez tartozó szakfolyóirat, a PWM, azaz a Professional Wealth Management elsősorban elemzéseket közöl, amelyek azt kutatják, miként sikerül a vagyonkezelési megoldásokat eljuttatni a privátbaki ügyfelekhez és a vállalkozást működtető családokhoz.