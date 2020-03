Az Emirates kilenc teherszállító repülőt küld Magyarországra április közepéig

A légi teherszállításra szakosodott Emirates SkyCargo minden eszközzel segíti a legfontosabb árukészletek szállítását szerte a világon. Márciustól áprilisig összesen 9 SkyCargo teherszállító gép érkezik Magyarországra, amelyek főként elektronikai felszereléseket, illetve a járványhelyzettel kapcsolatos rakományt szállítanak majd.

A személyszállításra vonatkozó légiforgalmi korlátozások kihatnak a teherszállítmányokra is, hiszen a menetrendszerinti utasszállító gépek jelentős teherrakományt is szállítottak. Az áruforgalom biztonságos folytatása érdekében az Emirates SkyCargo rendkívüli intézkedéseket tett: külön teherszállító gépeket állított forgalomba, a menetrendszerinti járatokon túl charter járatokat is üzemeltet, illetve megszervezte a közúti szállítást oda, ahol a légiszállítás nem volt lehetséges annak érdekében, hogy az orvosi eszközök, nélkülözhetetlen alapanyagok, gyógyszerek és romlandó élelmiszerek eljussanak a világ minden részébe.

január közepétől március közepéig az Emirates SkyCargo összesen több mint 225 ezer tonna rakományt szállított. Ebből 55 ezer tonna élelmiszer – beleértve gyümölcs, zöldség, hús és halfélék –, több mint 13 ezer tonna pedig gyógyszeripari rakomány volt.

