Az elvárások hajtják, a munkaerőhiány fékezi a digitális transzformációt

Fokozódott a vállalatokra irányuló nyomás, hogy technológiai fejlesztéseiket gyorsan és eredményesen valósítsák meg. Mindez az IT szektort jellemző munkaerőhiánnyal együtt a meglévő erőforrások jobb kihasználására és speciálisan a célhoz rendelt megoldások alkalmazására ösztönzi a cégeket világszerte. A szuperintenzív IT képzéseket Magyarországon meghonosító Green Fox Academy új, rugalmas vállalati szolgáltatásokkal reagál a megváltozott körülményekre.

Felgyorsult a gazdaság és a vállalatok digitalizációja a pandémia hatására. A vállalatvezetők 83 százaléka úgy számol egy napokban publikált nemzetközi felmérés szerint, hogy a következő három évben növelni fogja beruházásait ezen a téren, a megkérdezettek fele legalább 10 százalékkal többet kíván fordítani működése és üzleti modellje digitális transzformációjára a korábban tervezettekhez képest.[1]

„A versenyképesség szempontjából kritikus pont, hogy a prioritást élvező fejlesztési feladatok gyorsabban és hatékonyabban legyenek megvalósíthatóak. Magyarországon is érezhetően nőtt az igény az akár speciálisan egy adott feladatra felkészített szakemberekre” – értékelte a hazai helyzetet Fachs Anita, a szuperintenzív, bootcamp rendszerű programozóképzéseket Magyarországra bevezető Green Fox Academy operatív vezetője.

Az elmúlt évben világszerte a fejlődés első számú akadályává lépett elő a megfelelő munkaerő hiánya a technológiai szektorban, amelynek enyhítésére már a vállalatvezetők 84 százaléka tervezi, hogy független külső szakembereket von be a projektjeibe.[2] A munkaerőhiány egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon is: 2015 óta háromszorosára, kilencezerre nőtt a betöltetlen informatikai pozíciók száma, 2023-ra pedig már akár 15-26 ezer szakember hiányozhat a magyar piacról.[3]

„A startupoktól a nagyvállalatokig a cégek számára jelenleg a legnagyobb kihívás az alkalmazkodóképességük fokozása. Ennek támogatására indítottunk el egy olyan rugalmas közvetítési szolgáltatást, mellyel legfeljebb három héten belül biztosítunk azonnal bevethető junior fejlesztőket, rövid vagy hosszú távra. Ha vállalati partnerünk igényli, a programozókat intenzív kurzus keretében felkészítjük az aktuális projektben alkalmazott technológiára, ezzel a betanulás időtartama jelentősen lecsökken. Erős képzési bázisunkra támaszkodva pedig hasonlóan rövid idő alatt megoldjuk azt is, ha szükség van egy kolléga pótlására vagy a projektcsapat bővítésére” – tette hozzá Fachs Anita.

Megnőtt a továbbképzések jelentősége

A digitalizáció sikere azon is múlik, hogy egy cég hogyan tudja felkészíteni meglévő munkatársait a változó feladatokra, beleértve a munkaerő digitális tudásának bővítését. Noha a technológiai fókuszú cégeknél a kompetenciák fejlesztése folyamatosan napirenden van, a Green Fox tapasztalatai szerint 2020-ban a senior szakemberek vállalaton belüli továbbképzésére helyeződött át a hangsúly. Tavaly azokra a mentori szolgáltatásokra mutatkozott még igény, amelyek keretében az akadémia vezető szakértői, oktatói segítségével a vállalatok azonos tudásszintre emelhetik a fejlesztő csapataikat, ezzel csökkentve például egy technológiaváltás költségét. Az új munkatársak felvétele egy időre ugyan háttérbe szorult, de az év végén visszatértek a vállalatok a pandémia előtti toborzási céljaikhoz, és 2021 elején már újra nagy volt a kereslet a junior programozók iránt.

„A digitális technológiák gyorsuló terjedése olyan kihívásokat jelent, amelyekre a vállalatok testreszabott, rugalmas szolgáltatások segítségével könnyebben tudnak reagálni. Ezek igénybevételéhez minden feltétel adott. Az IT szektor egy átmeneti megtorpanás után az elsők között kapott új erőre, és ez a lendület minden jel szerint a következő években is kitart” – foglalta össze tapasztalatait a Green Fox Academy operatív vezetője.

A Green Fox Academyről

A Green Fox Academy Magyarország első 4 hónapos bootcampje, amely a munkaerő-piaci igényekre válaszolva 2015 októberében kezdte el junior programozók képzését. 2021 januárig már több mint 1100 beiratkozott hallgatóval büszkélkedhetnek. A programozás mellett a soft skilleket – többek között stresszkezelést, prezentálást, csapatjátékot – is fejlesztik, ezzel is megkönnyítve a hallgatók karrierváltását. A végzetteket karriertámogatás keretében az elhelyezkedésben is segítik. A junior programozó kurzusok mellett rendszeresen tartanak vállalati in-house képzéseket partnercégek számára.

A Green Fox Academy folyamatosan keresi az új lehetőségeket, hogy felkészítsék a munkavállalókat a digitális átállásra. Ennek keretében több új lokáción is terveznek iskolát nyitni, első lépésben 2018 szeptemberében Prágában indították el első külpiaci képzésüket. 2020 tavasza óta online formában is oktatnak, így határok nélkül, bárki bekapcsolódhat a képzésbe.

Az új célcsoportok bevonásának egyik állomásként pedig szintén 2018 szeptemberében indították el kifejezetten kisgyermekes anyukák számára az Academy4MoMs-szal közös képzésüket, mely elnyerte az ITBEHAVIOUR Award 2018-at Humánmenedzsment kategóriában.

