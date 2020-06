Az élelmiszerek drágulása lehúzza a boltos mérleget

A kasszaadatok szerint májusban 6,3%-kal kevesebb pénzt hagytunk a boltok pénztáraiban, mint egy évvel korábban. Így a 10%-os mennyiségi visszaeséssel április volt a mélypont. A májusi drasztikus élelmiszeres drágulás viszont elhúzza a kilábalást, így éves szinten csak a legkedvezőbb esetben várható némi szerény növekedés. (frissítés)

Az online kasszaadatok, melyeket újabban közzétesz a statisztika, azt jelzi, hogy most még ugyan csak lassan, de éledezik a magyar boltos világ. A statisztika egy csaknem május végéig (26-ig) mért online adóhatósági adata szerint a boltok kasszáiban hagyott pénz összege 6,3%-kal csökkent az előző évihez képest (az online kasszaadatok alapján). Ez így egy folyóáras adat, ráadásul a webáruházak nélkül, de így az már biztos, hogy április volt a boltos világ mélypontja, a 10%-os mélyrepülésével (volumenben, kiigazítatlan index alapján).

Az élelmiszerdrágulás felfalja a növekedést

Az időközben közzétett májusi inflációs adat azonban a korábban vártnál lejjebb húzza a mérleget. A kasszaadatok szerint 8,1% volt a májusi pénzbevétel növekedése az úgynevezett élelmiszer vegyes boltos körben. Az élelmiszerek ugyanakkor ennél nagyobb mértékben, 8,4%-kal drágultak, de így már a májusi mérleg nem fog növekedést mutatni. Ha pedig ehhez hozzátesszük, hogy a különféle kisebb szakboltokban áprilisban 10% volt a visszaesés (a kiigazítatlan, a mennyiséget jelző index szerint), akkor mínuszban lesz a teljes élelmiszeres mérleg. (Korábban, a májusi inflációs adatok nélkül még nulla körüli, esetleg szerény volumennövekedéssel számoltunk.)

A kasszaadatok szerint májusban a legtöbb iparcikkes területen még mindig kisebb volt a költekezés értéke, mint egy évvel korábban, ami érthető, hiszen a megyékben május 4-én, a fővárosban pedig 18-án nyithattak az előtte április végén bezárt boltok.

Májusban is valószínűleg tetemes mértékben megugrott webköltekezés, de ez 2% körüli mértékben tolhatja csak feljebb a boltos mérleget, ami mellett így sem valószínű, hogy közel jusson a nulla szinthez a teljes boltos világ mutatója (a kiigazítatlan volumenindex).

A webáruházak a korábbi években valamivel 1% feletti mértékkel emelték a boltos világ növekedési ütemét, így kerekedett ki a 6% körüli emelkedés (a kiigazítatlan volumenindexek alapján). 2020-ban márciusban és áprilisban alaposan megugrott a webköltekezés, így az várható, hogy a májusi mutató is tetemes meglódulást fog jelezni, de előreláthatóan már csak kisebbet az áprilisi duplázásnál, hiszen újranyitottak az iparcikkes boltok.

Csak óvatosan vásárolgatunk még mindig

Még mindig az óvatos költekezés jellemzi a boltos piacot, és ugyan egyre többen vásárolnak a májusban újranyitott iparcikkes boltokban, de csak lassan kúsznak felfelé.

A vásárlók óvatosságára pedig jellemző, hogy a májusi kasszaadatok szerint azért a hagyományos boltos iparcikkes vásárlások több területen is egy 20-30% közötti mértékben még alatta mozogtak a korábbi évinek. Áprilisban – web nélkül – 60% volt az iparcikkes piac esése. És az üzemanyagok vásárlása is nagyot esett, mind áprilisban, mind májusban.

A június sem hoz még gyorsabb fordulatot előreláthatóan, például az is kiderült a statisztikából, hogy az önbesorolás szerint a munkanélküliek száma 400 ezer felett mozog. Az iparban is nagy volt a visszaesés, a költségvetés is 3%-os GDP csökkenéssel számol.

Az élelmiszeres piacot valószínűleg továbbra is lefelé húzza az erős drágulás, itt nehezebb lesz a kilábalás. Az iparcikkes vásárlásokban viszont a második félév, különösen pedig az utolsó negyedév már erősebb növekedési ütemet is hozhat. Nem feledve, hogy az áprilisi mélyponttal együtt január-április hónapjaiban együtt számolva 2,6% volt a boltos kiskereskedelem növekedése, éves szinten azért így is egy szerény bővülés kedvező esetben várható. (Korábban 1-2%-kal számoltunk, de inkább 1%, mint 2% környékén lehet a mutató.) A kormány a háztartások fogyasztási kiadásaiban 0,9%-os növekedést vetít előre, ennek legnagyobb, 50% feletti szelete a boltos költekezés.

A májusi boltos mutató a korábban számított 1-2%-nál nagyobb visszaesést mutathat (azzal, hogy a statisztikában a boltos világ árindexe eltér a teljes körű inflációs mutatótól):

boltos világ 2019 2020 március április május március április május költekezés 968 1.006 1.020 1.045 910 1.030 változás +5,4% +8,9% +3,5% +4,4% -10,2% -4-5% KSH, érték: milliárd forint, költekezés: folyóáras bevétel, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest

