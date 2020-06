Az eladók a markukat, a boltosok a béreket tartják

Az áruházak sokkal kevesebb eladót keresnek, mint a járvány előtt, fel is szívtak munkanélkülieket. Júniusban szaporodtak az eladókat, pénztárosokat csábító hirdetések és a bérekben ott folytatják, ahol a járvány előtt abbahagyták. A javadalmazásban a forgalomtól függő mozgó bérrészek viszont a kilábaláshoz igazodnak, amelyek most kevesebbet fialnak az eladóknak. A legnagyobb keresetek 300 ezer forint körül szóródnak.

A kereskedelemben az alkalmazottak 12%-ának csökkent a keresete májusban a statisztika szerint, ez pedig az újranyitás hónapja volt. Ekkor még számos iparcikkes területen esett a piac, Budapesten eleve csak 18-ától nyithattak az iparcikkes boltok. A boltos világban általános gyakorlat, hogy a fizetés egy része a bevételhez kötődik. A kényszerű leállások, forgalomkiesések miatt így a mozgó bérrészek, juttatások csökkentek is számos helyen eddig. és többen dolgoznak részmunkaidőben is. A túlóra is kevesebb.

De június első harmadában a statisztika alapján már egyre több iparcikkes áruterület zárkózott fel az értékesítésben és nőtt is a piaca. Az újranyitás és a felfelé kapaszkodó piac mellett keresnek is eladókat, pénztárosokat, a nagyobb munkanélküliség mellett persze több a jelentkező, gyorsan betölthetők az üres álláshelyek. Az élelmiszerboltok, drogériák ezt már megtapasztalhatták a járványidőszakban, főleg a nagy spájzolási rohamok közepette, sokakat akkor vettek fel, így ők emiatt is most sokkal kevesebb eladót, pénztárost keresnek, mint korábban.

Sok dolgozót keresnek a Balaton melletti boltokba a szezonra, határozott idejű munkaszerződéssel.

A legnagyobbaknál 300 ezer forint környékén szóródnak a keresetek

Az Aldi most éppen 60 bolti eladó állást hirdet, részmunkaidős foglalkoztatásokat kínálva. A kereseti lehetőségek nála továbbra is országosan egységesek. A kiemelt boltokban, Balatonon jelzett nagyobb kereseti lehetőségnek nem leltük nyomát, de a bér mindig alku kérdése is.

A Lidl 130 bolti álláshelyet hirdet, vegyesen teljes- és részmunkaidős álláshelyeket. Keres már a nyitásra készülő budai üzletébe is dolgozókat. Budapesten, nagyvárosokban többet fizet, Kalocsán, Kiskőrösön, például 312 ezerre jön ki a négyórás állás pénze nyolcra átszámítva. Például Sopronban is többet kínál, hiába, közel van Burgenland, Szegeden 323 ezer forintot. Változás, hogy korábban a megadott javadalmazást 3 év után elérhetőként jelölte, most viszont a maximális minősítést használja.

A Pennyy Market 19 eladó-pénztárost, 2 csemegepultost keres, utóbbiak javadalmazását már nem jelöli. Feltehetően több, mint az eladó-pénztárosé.

A Tesco is kevesebb boltos dolgozót keres, mint korábban. A legrészletesebben ő adja meg a javadalmazási kereteit (amit számszerűsített, azt bele is tettük). És még jön egy szeptemberi emelés is. A láncnál a legalacsonyabb elérhető bércsomag (alapbér, átlagos pótlékok) a cafetériával együtt 2020. március – augusztus között 275 ezer forint, majd 2020. szeptember és 2021. február 28. között 289 ezer forintra emelkedik.

Az álláshirdetők többsége, így az Auchan, Extreme Digital, Media Markt, vagy a Spar nem ad meg kereseti lehetőséget továbbra sem. Ez is bértaktika kérdése. Az Auchan 14 álláslehetőséhet kínál, ennek fele e-kereskedelmi munka.

Az egyértelműen forintosított javadalmazások mellett általában mindenütt jeleznek egyéb juttatásokat is. Betűrendben a következő bértérkép rajzolódik ki:

Aldi bolti eladó 323 ezer forint kezdő fizetés Decathlon sporttanácsadó 253-273 ezer forint ebből egy hónap után 15 ezer forint cafetéria, a bér áruházanként eltérő Deichmann eladó 270 ezer forint bruttó alapbér, Siófok Fressnapf eladó-pénztáros 297 ezer forint ebből alapbér 240 ezer forint, 40 ezer forint bónusz, 17 ezer forint vasárnapi pótlék, Fót Háda eladó-pénztáros 220 ezer forint Budapest Jégcsillag élelmiszerbolt eladó-pénztáros 260 ezer forint kezdő bruttó bér, amiből elérhető cafetéria 40 ezer forint, Budapest Kika adminisztrációs ügyintéző 295 ezer forint feladat a vevők kiszolgálása és a pénztárkezelés is Lidl bolti dolgozó 334 ezer forint maximálisan, vagy 3 év után elérhető bruttó járandóság, ebből 25 ezer forint Lidl kártya, egy hónap után, Budapest Penny eladó-pénztáros 270 ezer forint ebből próbaidő után 14 ezer forint Szép kártya, első hat hónapra 90 ezer forint hűségjutalom Tesco bolti eladó 279 ezer forint ebből alapbér 225 ezer forint, többi 16 ezer forint cafetéria, 20 ezer forint területi pótlék, más pótlékok, Tesco Expresz, Budapest, 3 hónap próbaidő után, Forrás: céges honlapok, álláshirdető portálok, érték: ezer forint, nyolc órás, vagy nyolc órára átszámított bruttó javadalmazás, 2020. június 22-23.

(blokkk.com)