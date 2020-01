Az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa elindította monetáris politikai stratégiájának felülvizsgálatát csütörtöki ülésén.

A felülvizsgálat hatókörét és ütemezését ismertető, az EKB honlapján közzétett sajtóközleményben a kormányzótanács azt ígérte, hogy várhatóan az év végéig lezárják a folyamatot. E munkában két alapelv vezérli a testületet, a mélyre ható elemzés és a nyitott hozzáállás. Ennek jegyében az euróövezet monetáris hatósága az összes érdekelttel egyeztetni fog.

Közleményében a kormányzótanács emlékeztetett arra, hogy a monetáris politikai stratégiát még 1998-ban fogadta el, majd 2003-ban néhány elemét pontosította. Azóta azonban az euróövezet gazdasága és a világgazdaság alapvető szerkezeti változásokon ment keresztül.

A növekedési trend visszaesése miatt – amelynek hátterében a lassuló termelékenység és a népesség elöregedése áll -, valamint a pénzügyi válságból örökölt utóhatások miatt a kamatlábak alacsony szintre kerültek, leszűkítve ezzel a hatókört, amelyen belül az EKB és más jegybankok a monetáris politikát a hagyományos eszköztárral lazítani tudják, szembesülve a kedvezőtlen ciklikus folyamatokkal.



Emellett az alacsony infláció kezelésének feladata más mint amit a magas infláció történelmi időtávon való kezelése jelentett – mutatott rá a testület, hozzátéve, hogy a környezeti fenntarthatóságot fenyegető veszély, a gyors digitalizáció, a globalizáció és a kiépülőben levő pénzügyi struktúrák további átalakuláshoz vezettek a monetáris politika működési környezetében, így egyebek között az infláció dinamikájában is.A kormányzótanács e kihívások fényében úgy döntött, hogy árstabilitási megbízatásának teljes körű tiszteletben tartása mellett elindítja monetáris politikai stratégiájának felülvizsgálatát.“Minthogy gazdaságaink mélyreható változásokon mennek keresztül, eljött az ideje egy stratégiai felülvizsgálatnak annak érdekében, hogy megbízatásunkat az európaiak érdekeit a legmesszemenőbben szem előtt tartva teljesíthessük” – mondta Christine Lagarde, az EKB elnöke.A kormányzótanács áttekinti, hogy a monetáris politikai stratégia az évek során miként támogatta az EKB-nak az Európai Közösséget létrehozó szerződésben foglalt megbízatását, és átgondolja, hogy szükség van-e a stratégia bármely elemének kiigazítására. Az árstabilitás mennyiségi megfogalmazása, együtt a megvalósításához alkalmazott módszertannal és eszköztárral, kiemelt szerepet kap ebben a folyamatban – jelezte a testület.A felülvizsgálat során azt is számba veszik, hogy olyan más szempontokat, mint a pénzügyi stabilitás, a foglalkoztatottság és a környezeti fenntarthatóság, miként lehet figyelembe venni az EKB megbízatásának teljesítésében. A kormányzótanács áttekinti az elmúlt évtizedben kidolgozott monetáris politikai eszköztár eredményességét és lehetséges mellékhatásait. Megvizsgálja, hogy miként kell azokat a gazdasági és monetáris elemzéseket aktualizálni, amelyekkel az EKB az árstabilitásra ható kockázatokat felméri, figyelembe véve a jelenlegi és az új tendenciákat is – tudatta a testület, amely egyúttal azt is jelezte, hogy felülvizsgálja eddigi tájékoztatási gyakorlatát.(MTI)