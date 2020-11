Az Egyesült Államokban októberben is nőtt a szolgáltatóipar teljesítménye

Októberben gyorsult az Egyesült Államok szolgáltatóiparának a növekedése a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet felmérése alapján, az amerikai ISM gazdaságkutató intézet szolgáltatóipart és építőipart együttesen követő indexe viszont a teljesítmény előző havinál némileg lassúbb ütemű növekedését mutatta ki.

Az Ellátási Lánc Menedzsment Intézet (Institute for Supply Management, ISM) felmérésének szerdán közzétett végleges adatai szerint a nem-feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) az előzetes 57,5 pontot is átlépve, 56,6 pontra csökkent októberben a szeptemberi 57,8 pontról.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált ágazat teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi. Az előzőnél magasabb 50 pont feletti érték a növekedés ütemének gyorsulására utal.

Az ISM nem-feldolgozóipari, vagyis a szolgáltatóipar mellett az építőipart is felölelő indexe az ötödik egymást követő hónapja tartózkodik 50 pont felett, de a legkisebb növekedési ütemet mutatja május óta. Az ISM hétfőn publikált feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) viszont a várt 55,8 pont helyett több mint kétéves csúcsra, 59,3 pontra emelkedett a szeptemberi 55,4 pontról.

A londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet szintén szerdán publikálta októberi szolgáltatóipari BMI mutatóját, valamint a feldolgozóipari adatokkal összesítve képzett kompozit BMI mutatóját.

A szolgáltatóipari BMI végleges értéke az előzetes 56,0 pontnál nagyobb, 56,9 pont lett a szeptemberi 54,6 pont után. A mutató októberben a harmadik egymást követő hónapban növekedett, mégpedig 2015 áprilisa óta a legnagyobb mértékben.

A szolgáltatóipari és feldolgozóipari adatok összesítésével képzett kompozit BMI októberi végleges értéke 56,3 pontra emelkedett az 55,5 pontos előzetesről, és emelkedett az 54,3 pontos szeptemberi értékhez képest is. A mutató sorban a negyedik hónapban növekedett, és 2018 májusa óta a legnagyobb mértékben.



Az októberi kompozit index kalkulációjába bevont feldolgozóipari indexet korábban publikálta a Markit, értéke a szeptemberi 53,2 pontról 53,4 pontra, 2019 januárja óta a legmagasabb szintre emelkedett.(MTI)